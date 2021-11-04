Представник України в НАТО розповів про агресію Росії в морі

Зокрема,тактика тиску використовується на пости в Маріуполі та Бердянську

Росія продовжує перешкоджати руху українських суден у Чорному та Азовському морі. Про це сказав глава місії України при НАТО Георгій Толкачов під час конференції, присвяченій дням НАТО у Молдові, передає кореспондент «Главкому».

«Росія використовує тактику тиску у морі, особливо на пости в Маріуполі та Бердянську. Розвиток цих подій небезпечний і ми спостерігаємо військові маневри навколо наших кордонів», – сказав Георгій Толкачов.

Толкачов розповів, що експерти, що здійснюють моніторинг навігації у Чорному та Азовському морі, прийшли до висновку, що Росія продовжує перешкоджати руху українських суден.

Крім того, Толкачов підкреслив, що попри домовленості про режим припиненню тиші, обстріли продовжуються і на Сході України з боку проросійських бойовиків.

Він повідомив, що за цей час загинуло 62 українських військових, а також 260 – отримали поранення.

Україна на засіданні Ради безпеки ООН із підтримання міжнародного миру та безпеки на морі, яке проходило в серпні, заявила, що Росія не припиняє нарощування військового потенціалу в Азово-Чорноморському регіоні, і закликала припинити обмежувати там вільне судноплавство.

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