Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу
Олена Камінскас має двох дітей від міністра оборони РФ Шойгу
Міністерство внутрішніх справ Литви позбавило громадянства Адолфаса Камінскаса – він одружений з Оленою Камінскас (Шебуновою), імовірною матір'ю дітей міністра оборони РФ і воєнного злочинця Сергія Шойгу. Про це повідомили у пресслужбі МВС Литви.
Відомство заявило, що Камінскас має бути позбавлений громадянства, оскільки має російський паспорт, порушуючи законодавство Литви. Факт набуття ним громадянства РФ підтверджується випискою із реєстру юридичних осіб країни-окупанта.
«Ми робимо все можливе, щоб запобігти зловживанням і забезпечити національну безпеку. Тому під час розслідування складних справ щодо визначення громадянства ми активізували співпрацю між відповідальними установами, а також внесли пропозиції щодо посилення правового регулювання процедур імміграції та перевірки на громадянство», — заявила глава МВС Литви Агні Білотайте.
Литовський канал LRT з посиланням на власний відділ журналістських розслідувань повідомляє, що Камінскас одружений з громадянкою Росії Оленою Камінскас, раніше Шебуновою. Вона є колишньою «подругою» Сергія Шойгу, від якого має двох дітей. У самих Камінскасів двоє спільних дітей.
Раніше стало відомо, що російська підприємниця Олена Камінскас (Шебунова), яку видання The Insider називає матір'ю позашлюбних дітей Сергія Шойгу, перебуває у шлюбі з громадянином Литви і позивається до литовського уряду через анулювання її посвідки на проживання.
Адолфас Камінскас до знайомства з Оленою був простим підприємцем, але після одруження з жінкою швидко розбагатів та став бенефіціаром кількох литовських підприємств, його активи складають майже €20 млн. Сама Олена володіє кількома великими російськими підприємствами, які співпрацюють з міністерством оборони РФ.
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