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Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу
Олена та Адолфас двічі за цей рік покидали Литву більш ніж на пів року, чоловік отримав паспорт Росії ще у 2022 році 
фото з відкритих джерел

Олена Камінскас має двох дітей від міністра оборони РФ Шойгу 

Міністерство внутрішніх справ Литви позбавило громадянства Адолфаса Камінскаса – він одружений з Оленою Камінскас (Шебуновою), імовірною матір'ю дітей міністра оборони РФ і воєнного злочинця Сергія Шойгу. Про це повідомили у пресслужбі МВС Литви.

Відомство заявило, що Камінскас має бути позбавлений громадянства, оскільки має російський паспорт, порушуючи законодавство Литви. Факт набуття ним громадянства РФ підтверджується випискою із реєстру юридичних осіб країни-окупанта.

«Ми робимо все можливе, щоб запобігти зловживанням і забезпечити національну безпеку. Тому під час розслідування складних справ щодо визначення громадянства ми активізували співпрацю між відповідальними установами, а також внесли пропозиції щодо посилення правового регулювання процедур імміграції та перевірки на громадянство», — заявила глава МВС Литви Агні Білотайте. 

Литовський канал LRT з посиланням на власний відділ журналістських розслідувань повідомляє, що Камінскас одружений з громадянкою Росії Оленою Камінскас, раніше Шебуновою. Вона є колишньою «подругою» Сергія Шойгу, від якого має двох дітей. У самих Камінскасів двоє спільних дітей. 

Раніше стало відомо, що російська підприємниця Олена Камінскас (Шебунова), яку видання The Insider називає матір'ю позашлюбних дітей Сергія Шойгу, перебуває у шлюбі з громадянином Литви і позивається до литовського уряду через анулювання її посвідки на проживання. 

Адолфас Камінскас до знайомства з Оленою був простим підприємцем, але після одруження з жінкою швидко розбагатів та став бенефіціаром кількох литовських підприємств, його активи складають майже €20 млн. Сама Олена володіє кількома великими російськими підприємствами, які співпрацюють з міністерством оборони РФ. 

Теги: громадянство паспорт розслідування Литва

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