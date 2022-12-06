Шойгу цинічно пояснив, навіщо вбиває українців  

Шойгу: «Російські Збройні сили завдають масованих ударів високоточною зброєю великої дальності»

Міністерство оборони країни-агресорки визнало умисні таки по Україні і назвало їх метою нібито руйнування військового потенціалу країни. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

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«Російські Збройні сили завдають масованих ударів високоточною зброєю великої дальності по системі військового управління, підприємствам оборонно-промислового комплексу, а також пов'язаним з ними об'єктам для знищення військового потенціалу України», – сказав Шойгу на селекторній нараді.

Нагадаємо, ближче до обіду 5 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Вибухи вже прогриміли у кількох областях. Росія запустила ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом було випущено понад 70 ракет.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Триває 286-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань.