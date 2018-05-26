Литва та Канада розкритикували спробу Угорщини використати НАТО у суперечці з Україною

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Блокування Угорщиною процесу євроатлантичної інтеграції України виглядає дуже проблематично, заявив канадський парламентарій

Угорщина не повинна блокувати співпрацю України та НАТО. Будапешт повинен по-іншому вирішувати свої проблеми з Києвом, а нинішні дії Угорщини в цьому напрямку є «неприпустимими». Про це під час суботнього засідання Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві заявили делегати від Литви та Канади, передає «Укрінформ».

«Одна з країн Вишеградської групи намагаєтеся використовувати НАТО як інструмент для блокування зустрічі НАТО-Україна. Це неприпустимо і тому прошу наших угорських колег, аби вони сприяли тому, щоб угорський уряд не використовував НАТО як інструмент розв'язування проблем між Україною та Угорщиною»,- заявила делегат від Литви.

Делегат від Канади заявив, що він відвідував школи нацменшин в Україні, і там поважається право до використання рідних мов. Він підкреслив, що не має нічого дивного в тому, що переглядається внутрішнє законодавство з метою пропагування рідної мови, адже це робиться в усіх країнах.

«Блокування однією країною процесу євроатлантичної інтеграції України для нас виглядає дуже проблематично і дивно з політичної точки зору»,- констатував делегат ПА НАТО від Канади.

Реагуючи на звинувачення, представник від Угорщини зазначив, що Будапешт «завжди демонстрував солідарність з Україною і НАТО».

«Угорщина завжди солідаризувалася з Україною і буде підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, і засуджує нелегальну анексію Криму з боку Росії»,- підкреслив депутат угорського парламенту.

Водночас, він зауважив, що новим законом про освіту українська влада «замість зближення із Заходом будує націоналістичну країну». Депутат зазначив, що цей закон створює багато проблем для угорської меншини у Закарпатті, відтак Угорщина хоче розраховувати на солідарність в цьому питанні з боку Альянсу.

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович висловив сподівання, що усі сумніви буде розвіяно, що дасть можливість провести засідання Комісії НАТО-Україна. Він зазначив, що говорив на цю тему декілька днів тому з угорським колегою Петером Сіярто і в наступний вівторок, 29 травня, поговорить про це з главою українською дипломатії Павлом Клімкіним.

«Думаю, що це - суперечка у колі сім’ї. Треба вивчити проблему і запропонувати вирішення, яке розвіє усілякі сумніви. Можливо, доцільно було б долучити третю сторону, яка допоможе, наприклад, генсека НАТО. Думаю, він має певні інструменти, аби вирішити цю проблему»,- констатував Чапутович.

Нагадаємо, уряд Угорщини офіційно ініціював в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. За даними ЗМІ, під час першого засідання оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном був ухвалений документ «Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України».

Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

Зазначимо, 28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».