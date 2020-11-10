Ліван вводить повторний жорсткий карантин

З 16 березня до кінця травня Ліван був закритий від зовнішнього світу, проте, згідно із заявами ЗМІ, на цей раз уряд не має наміру переривати повітряне сполучення

Влада Лівану вводить повторний локдаун в країні з 14 до 30 листопада

Вища рада оборони Лівану має намір прийняти рішення про введення в країні повторного локдауна. Про це у понеділок, 9 листопада, повідомляє телеканал LBCI.

За інформацією ЗМІ, міжвідомчий штаб з боротьби з пандемією коронавірусу наполягає на повному локдауні з 14 до 30 листопада.

Раніше виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я республіки Хамад Хасан закликав посилити заходи з боротьби з Covid-19. За його словами, в державних лікарнях більше немає вільних ліжок в реанімаційних відділеннях.

«Зрозуміло, що громадяни стикаються зараз з великими економічними і соціальними труднощами, але нам краще закрити країну на два тижні в листопаді, ніж вводити локдаун на весь грудень», – зазначив він.

При цьому він повідомив, що попросив міністерство оборони забезпечити запасами продовольства на два тижні найбільш нужденні верстви населення.

Планується, що поліція та армійські патрулі будуть строго стежити за дотриманням обмежень щодо переміщення в містах і населених пунктах.

«Локдаун повинен бути успішним, щоб виграти битву з другою хвилею коронавірусу», – підкреслив Хасан.

Згідно зі статистикою, за добу в країні було інфіковано 1 119 громадян, дев'ять осіб померли. Всього з 21 лютого Covid-19 був виявлений у 95 355 ліванців, від інфекції вилікувалися 51 728 осіб, а число смертей склало 723. На цей час в критичному стані в лікарнях перебувають 305 пацієнтів.