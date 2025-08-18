Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
Путін проінформував лідерів про переговори з Трампом
фото: скріншот з відео

Путін подзвонив лідерам Індії, Бразилії, ПАР, Таджикистану та Киргизії

Російський диктатор Володимир Путін упродовж дня дзвонив лідерам іноземних держав на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Кремля, яку поширюють російські пропагандисти.

Зокрема, Путін дзвонив лідерам Індії, Бразилії, ПАР, Таджикистану та Киргизії. Кремль повідомляє, що він проінформував їх про переговори, в яких брав участь з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Прем'єр Індії Наренда Моді заявив, що його країна закликає до мирного врегулювання війни та підтримує всі зусилля у цьому напрямку.

Президент ПАР Сиріл Рамафос також висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на мирне врегулювання конфлікту.

Глава Таджикистану Емомалі Рахмон говорив про особливе значення зустрічі на Алясці для зниження напруженості на світовій арені.

Зі свого боку президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва підтвердив Путіну підтримку всіх зусиль щодо мирного врегулювання.

Нагадаємо, 18 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Після цього глава Білого дому зустрінеться з у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа з Зеленським заплановано на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда.

Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником очільника США з питань України Кітом Келлогом. За його словами, ключовою темою обговорення стали майбутні перемовини.

Читайте також:

Теги: війна переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни зіштовхнулись із санкціями щодо заправки літаків на Алясці
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
Сьогодні, 13:31
Росія нанесла серію показових та цинічних ударів по українським містам
Путін показово вбиватиме: Зеленський про масовані удари росіян по українським містам
Сьогодні, 13:57
Мелоні підтвердила важливість продовження роботи з США для досягнення миру
Мелоні побачила «промінчик надії» у переговорах Трампа та Путіна
Сьогодні, 16:48

Політика

Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань
До Білорусі прибули перші ешелони російської техніки для спільних навчань
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
Лукашенко знайшов несподіваних винуватців відтоку туристів із Білорусі
Лукашенко знайшов несподіваних винуватців відтоку туристів із Білорусі
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині
Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
17K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3656
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2428
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
2034
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua