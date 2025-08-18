Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США

Путін проінформував лідерів про переговори з Трампом

Путін подзвонив лідерам Індії, Бразилії, ПАР, Таджикистану та Киргизії

Російський диктатор Володимир Путін упродовж дня дзвонив лідерам іноземних держав на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Кремля, яку поширюють російські пропагандисти.

Зокрема, Путін дзвонив лідерам Індії, Бразилії, ПАР, Таджикистану та Киргизії. Кремль повідомляє, що він проінформував їх про переговори, в яких брав участь з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Прем'єр Індії Наренда Моді заявив, що його країна закликає до мирного врегулювання війни та підтримує всі зусилля у цьому напрямку.

Президент ПАР Сиріл Рамафос також висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на мирне врегулювання конфлікту.

Глава Таджикистану Емомалі Рахмон говорив про особливе значення зустрічі на Алясці для зниження напруженості на світовій арені.

Зі свого боку президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва підтвердив Путіну підтримку всіх зусиль щодо мирного врегулювання.

Нагадаємо, 18 серпня відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Після цього глава Білого дому зустрінеться з у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа з Зеленським заплановано на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда.

Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником очільника США з питань України Кітом Келлогом. За його словами, ключовою темою обговорення стали майбутні перемовини.