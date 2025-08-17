Масові протести в Сербії не вщухають: поліція затримує людей, є поранені

Акцію назвали «Сербію неможливо заспокоїти»

У Сербії не вщухають масові акції протесту, що переросли у жорсткі зіткнення з поліцією. Учасники підпалюють файєри та атакують офіси правлячої партії, правоохоронці відповідають сльозогінним газом. Є поранені та затримані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на KoSSev.

Протести 16 серпня відбулися одразу у кількох містах – Белграді, Нові-Саді, Валєво та Горні-Мілановаці. Акцію назвали «Сербію неможливо заспокоїти».

▶️ Anti-government protests continue in Belgrade, Serbia, as protesters fire fireworks and pyrotechnics at the riot police. pic.twitter.com/R4EWuAQJJD — Ty Ty (@OncomingAllure) August 17, 2025

У Валєво поліція пішла на штурм, застосувавши сльозогінний газ. Місцеві мешканці у відповідь кидали піротехніку в будівлю жандармерії.

У Белграді протестувальники закидали піротехнікою офіс правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) та спалили її прапор. Подібні атаки на офіси партії відбулися й у Нові-Саді, де розбили вікна пляшками, та в Горні-Мілановаці, де будівлю закидали рулонами туалетного паперу.

Serbian cities once again turned into hotspots of anti-government protests under the rallying cry ‘Serbia cannot calm down.’



Crowds assembled near headquarters of the ruling Serbian Progressive Party.



Protesters demolishing the offices of President Aleksandar Vučić’s party. pic.twitter.com/qUEOHft8N3 — Culture War Report (@CultureWar2020) — Culture War Report (@CultureWar2020) August 16, 2025

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив, що внаслідок заворушень постраждали шестеро поліцейських, затримано 38 учасників акцій.

Президент Сербії Александар Вучич назвав протести спробою дестабілізувати ситуацію в країні.

Раніше ми писали, що у Сербії відбулася серйозна ескалація політичної кризи – антиурядові протести проти президента Александра Вучича переросли у прямі сутички з його прихильниками. Це сталося після понад дев’яти місяців безперервних акцій протесту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AP.

У північному місті Новий-Сад прихильники глави держави неодноразово кидали фаєри в демонстрантів біля офісу правлячої Сербської прогресивної партії. У відповідь протестувальники розбили вікна будівлі, яку швидко оточили підрозділи поліції з боротьби з заворушеннями.

Студентські протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому-Саді, внаслідок чого загинули 16 людей. Трагедія спричинила хвилю звинувачень у корупції та нецільовому використанні коштів під час реалізації державних інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін. Про це, як пише «Главком», політик заявив в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє видання Kurir.

«Я політичний ветеран, я більше не можу балотуватися в президенти, і мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не диктатор, яким ви мене представляєте в австрійських ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року», – сказав Вучич австрійському журналісту.