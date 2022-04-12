Лукашенко вразив цинічною заявою про різанину в Бучі (відео)

Олександр Лукашенко розродився цинічною заявою про трагедію у Бучі

Самопроголошений президент Білорусі назвав де-факто геноцид українців спецоперацією іноземних розвідників

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок,12 квітня, під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним зробив цинічну заяву про злочини російських військових у Бучі. Фрагмент виступу Лукашенка опублікував Telegram-канал «Shot».

Найперше, Лукашенко назвав де-факто геноцид українців у Бучі психологічною спецоперацією.

Далі самопроголошений лідер Білорусі почав переконувати громадськість, що цю «спецоперацію» провели представники Великої Британії.

«Якщо вам треба адреси, паролі, явки, на чому приїхали, то ФСБ РФ може надати цю інформацію», − заявив Лукашенко.

Таким чином він повністю підтвердив російські наративи про те, що знищення мирних українців у Бучі − це фейк, який має на меті дискредитувати РФ.

Нагадаємо, дещо раніше Володимир Путін заявив, що ЗСУ за наказом Головнокомандувача влаштували геноцид мирних мешканців, які мешкають на території Донецької та Луганської областей.

Підкреслимо, що Путін згадав про геноцид саме тоді, коли до України прибуває група слідчих із Франції, щоб розслідувати військові злочини РФ у Бучі, Гостомелі та Ірпені, які мають ознаки геноциду.