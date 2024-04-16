Нетаньягу наказав військовим підготувати список цілей по Ірану

Нетаньягу готується до відповіді за ракетний удар Ірану у вихідні

The Washington Post: Наступним кроком протистояння Ізраїль розглядає символічний удар по Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив армію підготувати список цілей для удару по Ірану у відповідь на ракетну атаку. Про це пише The Washington Post.

Як розповів виданню чиновник, знайомий з дискусією, Ізраїль обмірковує заходи у відповідь, які «пошлють сигнал» Ірану, але не призведуть до жертв. Військово-політичний кабінет Ізраїлю розглядає два варіанти: потенційний удар по об'єктах у Тегерані чи кібератаку.

«Всі згодні з тим, що Ізраїль має відповісти. Як реагувати, коли реагувати – ось у чому питання», – повідомило джерело.

Професор Уді Зоммер зі Школи політичних наук Тель-Авівського університету та Міського університету Нью-Йорка вважає, що стримана відповідь Ізраїлю на агресію Ірану принесе країні очки на світовій арені та допоможе відновити ставлення до сусідніх арабських держав.

«Незважаючи на те, що зараз лихоліття, це величезна можливість. Іноді у тебе з'являється другий шанс у житті, і Ізраїль щойно отримав його», – зазначив професор, додавши, що країна має «рідкісний шанс» зібрати антиіранську коаліцію.

Колишній заступник начальника Генерального штабу армії Яїр Голан вважає, що Ізраїлю треба діяти розумно та згуртувати союзників для боротьби з Іраном.

«Ізраїль із різною інтенсивністю воює з Іраном уже багато років. Це не припиниться ні завтра, ні післязавтра. І це не припиниться, якщо Ізраїль відреагує зараз. Іран ескалував війну», – сказав він.

Напередодні президент США Джо Байден у розмові з Нетаньягу заявив, що Вашингтон не братиме участі у наступальних операціях проти Ірану.

У свою чергу високопосадовці з адміністрації президента і міноборони США відзначали стурбованість Вашингтона тим, що Ізраїль може завдати удару у відповідь по Ірану, не замислюючись про можливі наслідки.

Велика Британія, Франція та Німеччина також закликали ізраїльське керівництво утриматися від ударів у відповідь по Ірану, оскільки це може розв'язати великомасштабну війну на Близькому Сході.

У ніч на 14 квітня Іран та підконтрольні йому угруповання зробили масштабну серію ударів крилатими ракетами та безпілотниками-камікадзе територією Ізраїлю. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), всього було випущено близько 350 дронів та ракет, 99% з яких вдалося збити. Атака стала відповіддю на удар Ізраїлю по іранському консульству у сирійському Дамаску.

До слова, Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході. Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

«Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і не дозволить конфлікту поширитися далі, ніж він вже є», – сказав президент.

Байден наголосив, що США віддані безпеці американського контингенту та партнерів на Близькому Сході, зокрема Іраку.