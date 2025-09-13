Польща ухвалила закон, який змінює правила виплат для українських біженців

Українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року

Право українських біженців на виплати у Польщі, зокрема на допомогу 800+, тепер залежить від виконання певних умов

Польський парламент ухвалив новий закон, який регулює статус українських біженців та порядок надання їм фінансової допомоги. Тепер українці зможуть легально перебувати в Польщі до 4 березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на РАР.

Закон передбачає, що право на виплати, зокрема на допомогу 800+, тепер залежить від виконання певних умов:

Працевлаштування: допомогу отримуватимуть лише ті, хто офіційно працює. Щомісяця влада перевірятиме, чи працевлаштований отримувач, і якщо ні – виплати буде припинено.

Доходи: для отримання допомоги українці мають заробляти не менше 50% від мінімальної зарплати в Польщі.

Навчання: допомогу збережуть ті, чиї діти навчаються в польських школах.

Винятки: обмеження не стосуються людей з інвалідністю.

Крім того, закон передбачає, що виплати будуть припинені, якщо українець виїде за межі Польщі.

Нові норми також обмежують доступ дорослих українців до деяких медичних послуг, зокрема до реабілітації, стоматології та частини медикаментозної терапії.

Цей закон запобігає можливому правовому вакууму, адже раніше тимчасовий захист для українців у Польщі був гарантований лише до кінця вересня 2025 року.

Як повідомлялося, муніципалітети Нідерландів знову б'ють на сполох щодо житла для українців. Приймальні центри переповнені вже кілька місяців, а біженцям регулярно відмовляють в наданні місця. Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) називає це «дуже критичною ситуацією» та закликає національний уряд вжити заходів.

Раніше «Главком» повідомляв, чому у довгостроковій перспективі міграція не зможе вирішити проблему нестачі робочої сили в Нідерландах.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв виділити $1 млн на створення муралів у пам’ять про загиблу українську біженку Ірину Заруцьку, яку було вбито у метро в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію бізнесмена.

Ініціативу зі встановлення таких артоб’єктів запропонував ірландсько-американський IT-підприємець Еоган Маккейб. На своїй сторінці у соцмережі Х він оголосив, що надасть $500 тис. у вигляді грантів по $10 тис. кожен для художників, які створять мурали із зображенням Заруцької у знакових локаціях американських міст. У коментарі під цією публікацією Маск пообіцяв додатково пожертвувати мільйон доларів на проєкт.