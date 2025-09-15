Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320

До проведення акції доєдналися: «Главком», «Дзеркало тижня», «Еспресо», «Фокус», «5 канал», ТРК «Київ» та інші медіа

15 вересня низка засобів масової інформації та громадські організації проводять онлайн флешмоб і закликають президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12320 народного депутата Григорія Мамки (ексОПЗЖ.)

Голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів пояснює, що ця законодавча ініціатива створює ризики для свободи слова в Україні: «Будь-якого громадянина можна тоді притягнути до адміністративної відповідальності, якщо він скаже: «Сердюк був адвокатом Януковича» або «Джуліані був адвокатом Трампа». Тобто платити гроші за те, що сказав правду і озвучив факт. Чому виникла ця ініціатива? Її лобіює Національної асоціації адвокатів України, яку очолює незмінно Лідія Ізовітова – соратниця Віктора Медведчука. Всі прекрасно знають, що є низка адвокатів, які захищають державних зрадників не просто виконують свою адвокатську роботу в залі суду. Вони відбілюють своїх клієнтів у ЗМІ. Юридична фірма, яка захищала Януковича, так і пише на своєму сайті, що вони – фахівці з комунікацій. Окрім того, низка адвокатів, які супроводжували справи політиків, потім самі стають політиками. Так у Київраді є адвокат Медведчука. І виборці мають право знати все про шлейф політика. Цей законопроєкт – це спроба зробити зачистку політичної пам’яті. І в умовах війни це виглядає особливо цинічно. Саме тому ми звернулися до колег з громадського сектору та медіа, аби вони підтримали цю акцію. За те, що люди кажуть правду вони не мають платити штрафи».

До проведення акції доєдналися: «Главком», «Дзеркало тижня», «Еспресо», «Фокус», «5 канал», ТРК «Київ» та інші медіа.

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин («Голос») надіслав звернення до Департаменту демократичних інститутів та прав людини Council of Europe і отримав висновок: «Європейські партнери наголошують, що така ініціатива матиме охолоджувальний ефект і з’являться ризики самоцензури. Ми можемо зіткнутися з придушенням законної журналістської діяльності та громадського контролю у справах, що мають великий резонанс. Закон містить ризики для обмеження свободи слова та не узгоджується зі статтею 10 Європейської конвенції з прав людини і не відповідає міжнародним правовим стандартам. Розмір штрафу наразі – від 3400 до 5100 грн для громадян та від 5100 до 6800 грн для посадовців. Я вже уявляю !щастя! медійників, які тепер змушені будуть платити штраф, щоб називати речі своїми іменами. От це !дуже мотивує! йти в політичну журналістику і виконувати задачі неупереджено», – наголошує народний депутат.

Нагадаємо, влітку Верховна Рада підтримала законопроєкт 12320, який вимагала ветувати низка громадських організацій. Він передбачає притягнення до відповідальності будь-якого громадянина за ототожнення адвоката і його клієнта. Жодного голосу не надала лише фракція ЄС.