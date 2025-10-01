Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»

Після завершення процедури переведення з Польщі обвинувачений буде доставлений до Німеччини

За даними прокуратури, українець був частиною групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку

Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про затримання громадянина України Володимира З. у Польщі за підозрою в участі у підриві російських газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у вересні 2022 року. Арешт відбувся 30 вересня 2025 року поблизу Варшави на підставі європейського ордера, виданого у червні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

Федеральна прокуратура Німеччини вважає Володимира З. кваліфікованим водолазом, який входив до групи, що безпосередньо встановлювала вибухові пристрої.

В ордері на арешт йому висунуто звинувачення у спільному вчиненні вибуху (саботаж), антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель.

За даними прокуратури, Володимир З. був частиною групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах поблизу острова Борнхольм. Для виконання диверсії група використовувала вітрильну яхту, яка відпливала з Ростока (Німеччина). Яхту було орендовано у німецької компанії через посередників за підробленими документами. Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року, що призвело до серйозного пошкодження обох трубопроводів.

Після завершення процедури переведення з Польщі обвинувачений Володимир З. буде доставлений до слідчого судді Федерального суду справедливості Німеччини.

За версією слідства, українець є інструктором з дайвінгу. У вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду та встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. Чоловіка розшукували за Європейським ордером на арешт, який видав німецький суд. Затримали українця у місті Прушкув, що неподалік Варшави.