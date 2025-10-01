Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»
Після завершення процедури переведення з Польщі обвинувачений буде доставлений до Німеччини
фото з відкритих джерел

За даними прокуратури, українець був частиною групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку

Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про затримання громадянина України Володимира З. у Польщі за підозрою в участі у підриві російських газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у вересні 2022 року. Арешт відбувся 30 вересня 2025 року поблизу Варшави на підставі європейського ордера, виданого у червні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

Федеральна прокуратура Німеччини вважає Володимира З. кваліфікованим водолазом, який входив до групи, що безпосередньо встановлювала вибухові пристрої.

В ордері на арешт йому висунуто звинувачення у спільному вчиненні вибуху (саботаж), антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель.

За даними прокуратури, Володимир З. був частиною групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах поблизу острова Борнхольм. Для виконання диверсії група використовувала вітрильну яхту, яка відпливала з Ростока (Німеччина). Яхту було орендовано у німецької компанії через посередників за підробленими документами. Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року, що призвело до серйозного пошкодження обох трубопроводів.

Після завершення процедури переведення з Польщі обвинувачений Володимир З. буде доставлений до слідчого судді Федерального суду справедливості Німеччини.

Раніше, польські правоохоронці затримали українця на імʼя Володимир, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf Fm.

За версією слідства, українець є інструктором з дайвінгу. У вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду та встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. Чоловіка розшукували за Європейським ордером на арешт, який видав німецький суд. Затримали українця у місті Прушкув, що неподалік Варшави.

 

Читайте також:

Теги: Північний потік Північний потік-2 Німеччина Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кароль Навроцький стверджує, що хоче зробити все можливе для зміцнення безпеки Польщі
Навроцький пояснив, навіщо Польщі потрібна ядерна зброя
26 вересня, 09:11
Володимир Зеленський та посол Чехії в Україні Лубош Весела
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів трьох європейських держав
20 вересня, 20:28
Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Нью-Йорк
Зеленський летить у США. Ключові меседжі президента з закритої зустрічі з журналістами
20 вересня, 12:45
За словами речника МЗС, в Україну прибуде висока делегація польських військових
МЗС: Польська делегація приїде до України вивчати досвід боротьби з дронами
17 вересня, 17:21
10 вересня «ескалувати» довелося, бо під загрозою опинилися стратегічні об’єкти Альянсу
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
15 вересня, 15:03
Польські військові навчатимуться в Україні збивати російські дрони
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
12 вересня, 18:29
Радослав Сікорський приїхав до столиці потягом, його зустрів очільник МЗС України та посол
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
12 вересня, 09:26
Можуть бути дозволені польоти, пов'язані із захистом критичної інфраструктури
Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю
11 вересня, 10:54
У Німеччині через 6 годин після встановлення знесли пам'ятник жертвам мігрантів
У ФРН через лічені години після встановлення знесено пам'ятник жертвам мігрантів
9 вересня, 12:17

Соціум

Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»
Прокуратура Німеччини оприлюднила дані про українця у справі про підрив «Північних потоків»
Іноземці масово відмовляються від Netflix: що стало причиною
Іноземці масово відмовляються від Netflix: що стало причиною
У Норвегії поблизу аеропорту помічено невідомий дрон
У Норвегії поблизу аеропорту помічено невідомий дрон
У Росії комуналка злетить майже на 30%
У Росії комуналка злетить майже на 30%
Помер український поет Віталій Коротич, який жив у Москві і підтримав російську агресію
Помер український поет Віталій Коротич, який жив у Москві і підтримав російську агресію
Як мозок реагує на фастфуд? Чим дивує нове дослідження науковців
Як мозок реагує на фастфуд? Чим дивує нове дослідження науковців

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua