TikTok заборонять: Помпео анонсував нові санкції проти Китаю



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ikTok є однією з найпопулярніших платформ у світі

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово виступала проти роботи китайських соціальних мереж на території США

Адміністрація президента Дональда Трампа упродовж найближчих днів оголосить про введення додаткових заходів, спрямованих на обмеження загроз національній безпеці США з боку популярних програмних додатків з Китаю.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомив «Голос Америки».

За словами Помпео, китайські компанії, які надають програмне забезпечення в США, зокрема TikTok та WeChat, передають Комуністичній партії Китаю та апарату державної безпеки дані про своїх користувачів.

«Президент Трамп сказав: «Достатньо». І ми розберемося з цим. Найближчими днями він ухвалить заходи щодо широкого спектра загроз, які несуть для безпеки США програми, пов'язані з Китаєм», — заявив Помпео.

Нагадаємо: адміністрація Дональда Трампа неодноразово виступала проти роботи китайських соціальних мереж на території Сполучених Штатів. Кілька днів тому американський уряд ухвалив рішення про перевірку мережі TikTok Комітетом з іноземних інвестицій США. Офіційний Пекін, зі свого боку, назвав це рішення дискримінацією стосовно китайської продукції.

TikTok є популярним соцмедійним додатком серед молоді. Спочатку він набув широкої популярності в країнах Азії, а зараз – і в інших частинах світу. Його користувачі можуть створювати короткі відео з ефектами та музикою.

Як повідомлялося, увечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

Нагадаємо, США розглядають можливість блокування TikTok.

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