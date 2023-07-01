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Масові протести у Франції: заарештовано майже 300 осіб (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масові протести у Франції: заарештовано майже 300 осіб (відео)
У Франції тривають масові протести
фото: Reuters

45 тисяч поліцейських, включно зі спецназом, вийшли на вулиці приборкувати заворушення

У Франції четверту добу поспіль тривають протести після вбивства у передмісті Парижа 17-річного юнака. За вчорашній день правоохоронці заарештували понад 270 мітингувальників. Про це повідомляє The Guardian.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що на вулиці країни вийде ще 5000 поліцейських, щоб вгамувати масові заворушення.

За його словами, усього в країні буде розгорнуто 45 тисяч поліцейських, включно зі спецназом. Це вже на 5000 більше, ніж було минулої доби. Крім того, Дарманін зазначив, що в Марсель, де за час протестів затримано понад 80 осіб, буде направлено значне підкрплення.

Також міністр звітував про арешт понад 270 людей у п'ятницю.

«Найближчі години будуть вирішальними. Цілком законні емоції за жодних обставин не можуть виправдати безладдя та правопорушення», – підкреслив Дарманін.

За повідомленням Politico, президент Франції Емманюель Макрон закликав соціальні мережі до більшої відповідальності на тлі масштабних заворушень. Після кризового засідання уряду у п’ятницю вдень він заявив, що «насильницькі зібрання», пов’язані з загибеллю 17-річного підлітка, та «своєрідна імітація насильства» організовувались у соціальних мережах.

Макрон звинуватив молодь, яка брала участь у заворушеннях, у тому, що вона відірвана від реальності і «живе у відеоіграх, які їх сп'янили». Також він закликав технологічні компанії видаляти насильницький контент і надати правоохоронним органам інформацію про протестувальників, які використовують соціальні мережі для розпалювання заворушень.

Нагадаємо, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця за походженням Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.

Учора повідомлялося, що в ході протестів у Франції затримано щонайменше 667 осіб – більшості з них від 14 до 18 років.

Теги: протест Франція арешт

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