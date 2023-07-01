Масові протести у Франції: заарештовано майже 300 осіб (відео)

45 тисяч поліцейських, включно зі спецназом, вийшли на вулиці приборкувати заворушення

У Франції четверту добу поспіль тривають протести після вбивства у передмісті Парижа 17-річного юнака. За вчорашній день правоохоронці заарештували понад 270 мітингувальників. Про це повідомляє The Guardian.

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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що на вулиці країни вийде ще 5000 поліцейських, щоб вгамувати масові заворушення.

За його словами, усього в країні буде розгорнуто 45 тисяч поліцейських, включно зі спецназом. Це вже на 5000 більше, ніж було минулої доби. Крім того, Дарманін зазначив, що в Марсель, де за час протестів затримано понад 80 осіб, буде направлено значне підкрплення.

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Також міністр звітував про арешт понад 270 людей у п'ятницю.

«Найближчі години будуть вирішальними. Цілком законні емоції за жодних обставин не можуть виправдати безладдя та правопорушення», – підкреслив Дарманін.

За повідомленням Politico, президент Франції Емманюель Макрон закликав соціальні мережі до більшої відповідальності на тлі масштабних заворушень. Після кризового засідання уряду у п’ятницю вдень він заявив, що «насильницькі зібрання», пов’язані з загибеллю 17-річного підлітка, та «своєрідна імітація насильства» організовувались у соціальних мережах.

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Макрон звинуватив молодь, яка брала участь у заворушеннях, у тому, що вона відірвана від реальності і «живе у відеоіграх, які їх сп'янили». Також він закликав технологічні компанії видаляти насильницький контент і надати правоохоронним органам інформацію про протестувальників, які використовують соціальні мережі для розпалювання заворушень.

Нагадаємо, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця за походженням Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.

Учора повідомлялося, що в ході протестів у Франції затримано щонайменше 667 осіб – більшості з них від 14 до 18 років.