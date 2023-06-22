Росія оголосила в розшук суддю МКС через ордер на арешт Путіна

На стенді біля відділення МВС Росії у Москві з'явилося оголошення про розшук судді МКС

Один із суддів Міжнародного кримінального суду, Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, з'явився в базі розшуку МВС (Міністерство внутрішніх справ) Росії. Про це повідомляє пропагандистське видання РФ РИА «Новости».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рупор Кремля повідомляє, що на стенді біля відділення МВС Росії по району Свіблово міста Москви з'явилося оголошення:

«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК». Є фотографія судді з підписом «Увага, розшук!», – йдеться у дописі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: росЗМІ

Раніше повідомлялося, що через ордер на арешт російського президента Володимира Путіна слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення прокурору Каріму Хану та судді Розаріо Сальваторе Міжнародного кримінального суду. Їх звинувачено за кількома статтями КК РФ, зокрема у «приготуванні до нападу на представника іноземної держави».

Також нещодавно міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

До слова, Південно-Африканська Республіка чекає на участь російського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у серпні цього року, попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Гаазькому суду.