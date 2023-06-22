Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія оголосила в розшук суддю МКС через ордер на арешт Путіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія оголосила в розшук суддю МКС через ордер на арешт Путіна
Суддя МКС, Росаріо Сальваторе Айтала
фото з відкритих джерел

На стенді біля відділення МВС Росії у Москві з'явилося оголошення про розшук судді МКС

Один із суддів Міжнародного кримінального суду, Росаріо Сальваторе Айтала, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, з'явився в базі розшуку МВС (Міністерство внутрішніх справ) Росії. Про це повідомляє пропагандистське видання РФ РИА «Новости».

Рупор Кремля повідомляє, що на стенді біля відділення МВС Росії по району Свіблово міста Москви з'явилося оголошення:

«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК». Є фотографія судді з підписом «Увага, розшук!», – йдеться у дописі.

Росія оголосила в розшук суддю МКС через ордер на арешт Путіна фото 1
фото: росЗМІ

Раніше повідомлялося, що через ордер на арешт російського президента Володимира Путіна слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення прокурору Каріму Хану та судді Розаріо Сальваторе Міжнародного кримінального суду. Їх звинувачено за кількома статтями КК РФ, зокрема у «приготуванні до нападу на представника іноземної держави». 

Також нещодавно міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

До слова, Південно-Африканська Республіка чекає на участь російського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у серпні цього року, попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Гаазькому суду.

Теги: путін арешт прокурор розшук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль хоче контролювати весь медіапростір
Путін та «воєнкори»
14 червня, 15:07
Днями Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко провів виїзну нараду з пошуковими групами у Словʼянську
За останній місяць знайдено 50 тіл зниклих безвісти українців (фото)
23 травня, 09:44
Експрезидент США Дональд Трамп
Трамп зіткнувся з серйозними проблемами у справі про секретні документи – ЗМІ
10 червня, 22:09
Найвищим європейським гостем форуму цьогоріч став міністр закордонних справ Угорщини
Економічний форум Путіна став показником ізоляції Росії – Bloomberg
13 червня, 08:56
сексуальне насильство під час війни – це злочин без строку давності
Найменшій жертві чотири роки. Як Нацполіція розслідує сексуальні злочини окупантів
22 травня, 22:02
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенатором Ліндсі Гремом, який уже втретє з початку повномасштабної російської агресії відвідує нашу країну
Оголосили в розшук: у росіян істерика через заяву сенатора США
29 травня, 10:29
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі
29 травня, 14:22
Чоловік із дитиною перебували на вулиці і потрапили під обстріл
Рашисти у День батька вбили на Сумщині чотирирічного хлопчика та його тата
18 червня, 20:21
Ядерний шантаж може коштувати Путіну життя
Ядерні погрози Кремля: Зеленський заявив, що світ знайде спосіб, як приструнити Путіна
Сьогодні, 15:34

Соціум

Росія оголосила в розшук суддю МКС через ордер на арешт Путіна
Росія оголосила в розшук суддю МКС через ордер на арешт Путіна
«Вони підірвали самі себе»: білоруський доброволець про найстрашніший бій у Бахмуті
«Вони підірвали самі себе»: білоруський доброволець про найстрашніший бій у Бахмуті
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
ЗСУ знайшли пояснювальні записки окупантів, які відмовляються виконувати накази РФ
ЗСУ знайшли пояснювальні записки окупантів, які відмовляються виконувати накази РФ
У Білорусі впав вертоліт РФ
У Білорусі впав вертоліт РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
22K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
12K
«Ми побачили рівень підготовки білорусів, коли вони намагалися збити український дрон»
11K
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
11K
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
9233
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту