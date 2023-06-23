Макрон заявив, що не буде телефонувати Путіну. Кремль образився

Президент Франції заявив, що в нього нема причин телефонувати Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не має причин для телефонної розмови з диктатором Володимиром Путіним. Про це французький президент сказав в інтерв'ю телеканалу Franceinfo.

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Водночас французький президент додав, що візьме слухавку, якщо Путін сам йому зателефонує.

«У мене немає причин телефонувати йому зараз…Якщо він зателефонує мені, щоб запропонувати щось, я погоджусь, тому що Франція завжди була державою, яка сприяє діалогу», – сказав Макрон.

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Така заява Макрона схвилювала російських чиновників у Кремлі. Вони одразу заявили, що Макрон «гордий».

«Але в нього «немає причин дзвонити» президентові Росії. Ні, все-таки гордий», – йдеться у повідомленні кремлівських пропагандистів.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Макрон регулярно телефонував Путіну, чим викликав масове незадоволення серед громадян України. Проте згодом контакти між диктатором та президентом Франції стали відбуватися все рідше, а в Кремлі озвучили власну версію, чому політики перестали обговорювати події у світі телефоном.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вважає, що французький лідер Еммануель Макрон змінив свою думку щодо того, що Заходу та Україні треба постаратися «зберегти обличчя» російському диктатору Володимиру Путіну.