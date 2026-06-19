Масштабна аварія потягів на північ від Лондона: є багато постраждалих

На місце катастрофи під Бедфордом терміново стягнули медичну авіацію та десятки рятувальників

У Великій Британії пасажирський поїзд на швидкості протаранив інший склад. Соцмережі підривають перші кадри з місця залізничної трощі, де вагони буквально заплуталися між собою. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомлення про масштабну залізничну аварію надійшло від Британської транспортної поліції у п’ятницю ввечері, 19 червня.

We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.



We'll share more information as soon as possible. — British Transport Police (@BTP) June 19, 2026

Аварія сталася приблизно за 60 миль на північ від Лондона. Один із поїздів зіткнувся з іншим у такий спосіб, що передня частина складу фактично опинилася заблокованою в задній частині іншого потяга.

На щастя, попри сильний удар, обидва поїзди встояли та досі перебувають на коліях, що завадило ще масштабнішому перевертанню вагонів. При цьому абсолютно всі лінії між містами Лутон та Бедфорд наразі заблоковані.

Служба швидкої допомоги Східної Англії оперативно відреагувала на виклик і направила на місце катастрофи колосальні ресурси. За попередніми даними йдеться про десятки поранених.

Наразі в зоні інциденту працюють:

численні наземні бригади медиків та рятувальників;

спеціалізована авіація швидкої допомоги (вертольоти) для екстреної евакуації важкопоранених;

бригади Пожежно-рятувальної служби Бедфордширу.

Офіційні відомства та рятувальники закликають громадян і водіїв категорично уникати цієї зони та триматися подалі, щоб не заважати проїзду спецтехніки.

Надзвичайна подія вже вийшла на найвищий державний рівень. Так, міністр транспорту Великої Британії Гайді Александер офіційно відреагувала на трагедію у соцмережі X, заявивши, що вона «глибоко стурбована» повідомленнями про зіткнення та тримає ситуацію під особистим контролем.

I’m deeply concerned to hear reports of the collision involving 2 East Midlands Railway passenger trains.



I’m grateful to emergency services who are on the scene, attending to those affected.



We're working quickly with the rail industry and local partners to support passengers. — Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) — Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) June 19, 2026

Очевидці у соціальних мережах уже поширюють перші кадри з місця аварії.

🚨 WATCH: Aerial footage of the scene of the train crash south of Bedford via Sky News pic.twitter.com/gskUtxokzC — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

Наразі відомо, що аварія повністю заблокувала ключові залізничні артерії регіону. Залізничний оператор East Midlands Railway офіційно оголосив, що через катастрофу скасовує та не зможе здійснювати жодні рейси до Лондона та з нього до кінця поточної доби.

На місці аварії працюють залізничні експерти та слідчі, які з'ясовують причини несправності системи чи людського фактора, що призвели до зіткнення потягів.

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