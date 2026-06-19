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Масштабна аварія потягів на північ від Лондона: є багато постраждалих

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Масштабна аварія потягів на північ від Лондона: є багато постраждалих
Масштабна аварія потягів під Лондоном призвела до багатьох постраждалих
Фото: twitter.com/PolitlcsUK

На місце катастрофи під Бедфордом терміново стягнули медичну авіацію та десятки рятувальників

У Великій Британії пасажирський поїзд на швидкості протаранив інший склад. Соцмережі підривають перші кадри з місця залізничної трощі, де вагони буквально заплуталися між собою. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Повідомлення про масштабну залізничну аварію надійшло від Британської транспортної поліції у п’ятницю ввечері, 19 червня.

Аварія сталася приблизно за 60 миль на північ від Лондона. Один із поїздів зіткнувся з іншим у такий спосіб, що передня частина складу фактично опинилася заблокованою в задній частині іншого потяга.

На щастя, попри сильний удар, обидва поїзди встояли та досі перебувають на коліях, що завадило ще масштабнішому перевертанню вагонів. При цьому абсолютно всі лінії між містами Лутон та Бедфорд наразі заблоковані.

Служба швидкої допомоги Східної Англії оперативно відреагувала на виклик і направила на місце катастрофи колосальні ресурси. За попередніми даними йдеться про десятки поранених.

Наразі в зоні інциденту працюють:

  • численні наземні бригади медиків та рятувальників;
  • спеціалізована авіація швидкої допомоги (вертольоти) для екстреної евакуації важкопоранених;
  • бригади Пожежно-рятувальної служби Бедфордширу.

Офіційні відомства та рятувальники закликають громадян і водіїв категорично уникати цієї зони та триматися подалі, щоб не заважати проїзду спецтехніки.

Надзвичайна подія вже вийшла на найвищий державний рівень. Так, міністр транспорту Великої Британії Гайді Александер офіційно відреагувала на трагедію у соцмережі X, заявивши, що вона «глибоко стурбована» повідомленнями про зіткнення та тримає ситуацію під особистим контролем.

Очевидці у соціальних мережах уже поширюють перші кадри з місця аварії.

Наразі відомо, що аварія повністю заблокувала ключові залізничні артерії регіону. Залізничний оператор East Midlands Railway офіційно оголосив, що через катастрофу скасовує та не зможе здійснювати жодні рейси до Лондона та з нього до кінця поточної доби.

На місці аварії працюють залізничні експерти та слідчі, які з'ясовують причини несправності системи чи людського фактора, що призвели до зіткнення потягів. 

Нагадаємо, поїзд «Бессарабія» сполученням Київ – Кишинів із 28 червня курсуватиме щодня. Окрім збільшення кількості рейсів, зміниться час відправлення з Кишинева, а у складі поїзда вперше з’явиться спеціально обладнаний дитячий вагон для комфортних подорожей родин із дітьми.

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Теги: трагедія залізниця Велика Британія аварія Лондон

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