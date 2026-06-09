«Укрзалізниця» змінила графік низки приміських поїздів

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Змінено рух на Тетерівській ділянці, в напрямку Гребінки та Яготина і на маршруті Львів – Рава – Руська

«Укрзалізниця» змінила розклад руху деяких приміських поїздів у кількох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що зміни сталися на Тетерівській ділянці, в напрямку Гребінки та Яготина і на маршруті Львів – Рава – Руська.

Відсьогодні (з 9 по 13 червня), низка денних поїздів Тетерівського напрямку відправлятимуться з початкової пізніше:

Поїзд №6612 Тетерів – Борщагівка 09:35-12:32 (замість 09:28-11:01).

Поїзд №6614 10:23-12:32 (замість 08:40-12:13).

Поїзд №6622 Тетерів – Київ 17:32-19:35 (замість 17:43-19:35).

Щодо Гребінки та Яготина, 9 та 10 червня зміни стосуватимуться:

Поїзда №6813 Гребінка – Київ, що матиме графік 14:46-17:56 (замість 14:19-17:25).

Поїзда №6809 Яготин – Київ-Волинський, у якого зміниться час відправлення о 11:10 (замість 11:21).

«Щодо західнішого регіону, маємо вагомі зміни на сполученні Львів – Рава-Руська з 10 по 27 червня. Відтепер на маршруті курсуватимуть щоденно (крім четверга) чотири поїзди (замість двох)», – йдеться у повідомленні.

Зі Львова:

Поїзд №6002 Львів – Рава-Руська 09:29-11:36.

Поїзд №6004 Львів – Рава-Руська 14:43-17:17.

З Рави-Руської:

Поїзд №6001 Рава-Руська – Львів 12:11-14:18.

Поїзд №6003 Рава-Руська – Львів 17:35-19:35.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила додаткові поїзди та перевела сім популярних рейсів на щоденне курсування.