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Потужний землетрус біля Неаполя залишив цілі райони міста без світла

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Потужний землетрус біля Неаполя залишив цілі райони міста без світла
Рідкісний землетрус в Італії знеструмив кілька районів Неаполя
колаж: glavcom.ua

Епіцентр поштовху залягав у зоні древнього супервулкана, а магнітуда ударів здивувала сейсмологів

Увечері 31 липня поблизу італійського Неаполя стався сильний землетрус магнітудою до 4,7. Підземні поштовхи відчувалися в Неаполі та навколишніх населених пунктах, а в окремих районах міста тимчасово зникло електропостачання і було призупинено рух місцевих поїздів. Про це пише «Главком» з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології Італії (INGV).

За даними INGV, епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 3 км у районі Флегрейських полів (Campi Flegrei) – великої вулканічної кальдери на захід від Неаполя, яка перебуває під постійним сейсмічним моніторингом. Первинні оцінки магнітуди становили до 4,7, що зробило цей поштовх одним із найсильніших у районі за останній період активності.

За інформацією агентства ANSA, у деяких кварталах Неаполя через землетрус сталося відключення електроенергії. Також із міркувань безпеки тимчасово призупинили рух місцевих залізничних маршрутів, поки фахівці перевіряли стан інфраструктури.

Станом на вечір офіційної інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Водночас італійські ЗМІ повідомили про можливі незначні пошкодження будівель у прибережному місті Поццуолі, розташованому неподалік від епіцентру. На місці працюють технічні служби, які перевіряють будинки та об'єкти інфраструктури.

Зазначимо, що Флегрейські поля є одним із найактивніших вулканічних районів Європи. Тут регулярно фіксують серії невеликих землетрусів через явище брадисейсму – повільного підняття та опускання земної поверхні, пов'язаного з вулканічними процесами під кальдерою. Проте землетруси такої сили трапляються значно рідше й щоразу викликають підвищену увагу фахівців та місцевої влади.

Після підземних поштовхів служби цивільного захисту та сейсмологи продовжують моніторинг ситуації. Влада закликала жителів зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями щодо можливих повторних поштовхів.

Нагадаємо, 28 липня південь Японії сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,1, унаслідок якого десятки людей дістали поранення, а пошкоджень зазнали будівлі, дороги, мости та залізнична інфраструктура. Через стихійне лихо тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання, а влада продовжує оцінювати масштаби руйнувань і наслідків. Уряд Японії повідомив про перебої з електрикою, пожежі в окремих районах та триваючі рятувальні роботи.

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Теги: землетрус вулкан Італія Неаполь

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