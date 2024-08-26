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Масштабна повінь у Індонезії: 13 загиблих, рятувальні роботи тривають

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Масштабна повінь у Індонезії: 13 загиблих, рятувальні роботи тривають
У неділю о 03:30 за європейським часом у районі Тернате-Сіті, Північна провінція Малуку, пройшов сильний дощ, що спричинило раптові повені в селі Руа, округ Тернате-Айленд
фото з відкритих джерел

У результаті стихійного лиха загинуло 13 людей, двоє отримали поранення, а кількість постраждалих ще уточнюється

У провінції Північне Малуку в Індонезії внаслідок сильних злив сталася масштабна повінь, яка забрала життя щонайменше 13 людей. Станом на неділю, 25 серпня, також відомо про двох поранених.

За даними Національного агентства з питань надзвичайних ситуацій Індонезії (BNPB), стихійне лихо вдарило по району Тернате-Сіті, де у суботу пройшли сильні дощі, пошкодивши десятки будинків. Особливо постраждало село Руа в окрузі Тернате-Айленд, де раптові повені знесли житлові райони, перекривши головні дороги та доступ до села.

Рятувальні роботи ще тривають. Влада закликає місцевих жителів бути пильними та дотримуватись інструкцій щодо евакуації, оскільки за прогнозами, дощі продовжуватимуться і найближчими днями.

«Ми закликаємо людей залишатися пильними та виконувати вказівки влади щодо можливих наступних повеней», – заявив представник BNPB Абдул Мухарі.

BNPB уже направило групу для допомоги в евакуації постраждалих, а пошуково-рятувальне агентство Basarnas продовжує рятувальні операції. Райони, що постраждали, потребують гуманітарної допомоги, зокрема наметів, ковдр, матраців, брезентів та інших предметів першої необхідності.

Як повідомлялося, Україна готова вести переговори з російською стороною, однак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою Ван І в Гуанчжоу.

Головною темою обговорення глав МЗС двох країн стало припинення російської агресії та можлива роль Китаю в досягненні миру. Кулеба висловив переконання, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили світу є важливою.

Український міністр також розповів китайському колезі про результати Саміту миру та кроки щодо впровадження Формули миру. В МЗС Китаю тим часом зазначають, що КНР і Україна «мають розглядати та планувати двосторонні відносини у довгостроковій перспективі».

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Теги: Індонезія повінь

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