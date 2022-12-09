Пожежа у Москві: працівниця магазину повідомила нові деталі (відео)

Прокурор Підмосков'я повідомив, що версія про підпал найменш ймовірна

За чотири години до масштабної пожежі в гіпермаркеті «ОБІ» під Москвою проходила перевірка системи оповіщення усередині ТЦ «Мега Хімки». Про це повідомила одна з працівниць магазину, пише телеграм-канал Mash.

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Працівниця, яка працювала у нічну зміну, також надіслала переписку.

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Наразі міністерство надзвичайної ситуації РФ заявляє про ліквідацію відкритого горіння у гіпермаркеті.

Всеросійський союз страховиків оголосив приблизну суму збитків – рекордні 20-30 млрд рублів. Прокурор Підмосков'я повідомив, що версія про підпал найменш ймовірна.

Як повідомлялося, у Росії сталася масштабна пожежа у великому торговому комплексі «Мега Хімки», розташованому на Ленінградському шосе, біля кордону Москви та Московської області.

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Згодом стало відомо, що унаслідок пожежі в російському гіпермаркеті «ОБІ» на Ленінградському шосе під Москвою прогриміли вибухи. Як повідомляється, усередині будівлі вибухнули аерозолі і балончики з фарбою. Площа обвалення становить 17000 кв. За наявною інформацією, внаслідок пожежі загинув охоронець магазину.