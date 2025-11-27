Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло

Трьох людей заарештовано за підозрою у ненавмисному вбивстві – двоє з них є директорами будівельної фірми, а один – інженерним консультантом

Влада Гонконгу заявляє, що пожежі у житловому комплексі Wang Fuk Court вдалося взяти під контроль, але над житловим масивом все ще висять великі хмари диму. Щонайменше 44 людини загинули, близько 900 жителів було евакуйовано до тимчасових притулків. Ще сотні людей залишаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Зокрема, трьох людей заарештовано за підозрою у ненавмисному вбивстві – двоє з них є директорами будівельної фірми, а один – інженерним консультантом. Хоча причина пожежі все ще розслідується, поліція повідомляє, що на вікнах будівель, які ремонтувалися, були виявлені сітка та пластикові листи. Правоохоронці вважають, що ці матеріали могли сприяти швидшому поширенню вогню.

фото: reuters

Сьогодні вранці з деяких висотних будівель все ще підіймається дим, але пожежа в чотирьох з восьми будівель вже під контролем. Пожежна служба очікує, що на гасіння пожежі знадобиться цілий день.

Пожежна служба Гонконгу класифікувала пожежу як п'ятий рівень небезпеки – найвищий. Останній раз пожежа п'ятого рівня трапилася в Гонконзі 17 років тому.

Нагадаємо, 26 листопада у Гонконгу в районі Тай По спалахнула велика пожежа в багатоповерхових будинках у житловому комплексі Wang Fuk Court. Початково пожежу було класифіковано як третій рівень тяжкості за п’ятибальною шкалою. Однак, зважаючи на стрімке поширення, її рівень послідовно підвищували спочатку до четвертого, а згодом – до найвищого, п’ятого рівня.