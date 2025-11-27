Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло
Пожежна служба Гонконгу класифікувала пожежу як п'ятий рівень небезпеки – найвищий
фото: reuters

Трьох людей заарештовано за підозрою у ненавмисному вбивстві – двоє з них є директорами будівельної фірми, а один – інженерним консультантом

Влада Гонконгу заявляє, що пожежі у житловому комплексі Wang Fuk Court вдалося взяти під контроль, але над житловим масивом все ще висять великі хмари диму. Щонайменше 44 людини загинули, близько 900 жителів було евакуйовано до тимчасових притулків. Ще сотні людей залишаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Зокрема, трьох людей заарештовано за підозрою у ненавмисному вбивстві – двоє з них є директорами будівельної фірми, а один – інженерним консультантом. Хоча причина пожежі все ще розслідується, поліція повідомляє, що на вікнах будівель, які ремонтувалися, були виявлені сітка та пластикові листи. Правоохоронці вважають, що ці матеріали могли сприяти швидшому поширенню вогню.

Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло фото 1
фото: reuters

Сьогодні вранці з деяких висотних будівель все ще підіймається дим, але пожежа в чотирьох з восьми будівель вже під контролем. Пожежна служба очікує, що на гасіння пожежі знадобиться цілий день.

Пожежна служба Гонконгу класифікувала пожежу як п'ятий рівень небезпеки – найвищий. Останній раз пожежа п'ятого рівня трапилася в Гонконзі 17 років тому.

Нагадаємо, 26 листопада у Гонконгу в районі Тай По спалахнула велика пожежа в багатоповерхових будинках у житловому комплексі Wang Fuk Court. Початково пожежу було класифіковано як третій рівень тяжкості за п’ятибальною шкалою. Однак, зважаючи на стрімке поширення, її рівень послідовно підвищували спочатку до четвертого, а згодом – до найвищого, п’ятого рівня.

Теги: пожежа Гонконг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на НПЗ у США
У США стався вибух на НПЗ: є постраждалі
1 листопада, 02:08
Пожежа в окупованій Луганщині
На окупованій Луганщині та на Курщині уражено підстанції
2 листопада, 00:28
Майже по всьому окупованому Донецьку немає світла
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
16 листопада, 23:10
Зуївська ТЕС знаходилася під атакою БпЛА
В окупованому Зугресі безпілотники атакували ТЕС
18 листопада, 01:44
Крім власної безпеки Артем турбувався про свою бабусю, яка не може покинути квартиру самостійно
У Харкові 8-річний хлопчик урятував себе та свою бабусю під час пожежі (відео)
19 листопада, 08:56
Окупанти атакували Запоріжжя: пошкоджено супермаркет
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
23 листопада, 07:14
Квартира сильно пошкоджена, проте жертв та постраждалих вдалося уникнути
На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
11 листопада, 13:47
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 73-річної жінки
На Фастовщині у пожежі загинула пенсіонерка
12 листопада, 13:39
Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців
Вибух зарядного пристрою на Київщині: є постраждалі, 62 мешканці евакуйовано (фото)
13 листопада, 14:32

Соціум

День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло
Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло
ФБР затримало чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні
ФБР затримало чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні
Трамп прокоментував стрілянину, в якій постраждали нацгвардійці
Трамп прокоментував стрілянину, в якій постраждали нацгвардійці
Біля Білого дому сталася стрілянина
Біля Білого дому сталася стрілянина
Ціни на кокаїн у Німеччині стрімко падають: Spiegel назвав причину
Ціни на кокаїн у Німеччині стрімко падають: Spiegel назвав причину

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
27 листопада, 06:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua