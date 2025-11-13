Вибух зарядного пристрою на Київщині: є постраждалі, 62 мешканці евакуйовано (фото)
Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння»
В селі Новосілки на Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.
«Внаслідок вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під’їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку 62 мешканців, вивели на свіже повітря постраждалу родину та передали медикам», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».
ДСНС закликає дотримуватися правил безпеки під час користування альтернативними джерелами електроенергії:
- використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої та акумулятори;
- не залишайте техніку на зарядці без нагляду, особливо вночі;
- постійно перевіряйте чи не мають пошкоджень зарядні пристрої;
- генератор використовуйте лише на відкритому повітрі – чадний газ смертельно небезпечний;
- не ставте свічки біля легкозаймистих матеріалів – для освітлення краще обирати ліхтарики чи лампи на батарейках.
В Україні продовжують фіксувати випадки пов'язані з вибухами генератора в оселях. В розмові з «Главком» бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.
Коментарі — 0