Мати українця, звільненого з полону ХАМАС, подякувала Путіну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мати українця, звільненого з полону ХАМАС, подякувала Путіну
Максим Харкін родом з Донецька
фото: Міністерство закордонних справ Ізраїлю/Facebook

Мати Харкіна: Він дуже хоче російський паспорт. Він його завжди хотів

Звільнений з полону в секторі Газа уродженець Донбасу Максим Харкін бажає отримати громадянство Росії. Про це заявила його мати Наталія Харкіна, повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ми обов'язково зробимо це. Він дуже хоче російський паспорт. Він його завжди хотів», – сказала мати звільненого з полону.

За словами Харкіної, оформити громадянство до потрапляння сина в полон було проблематично, оскільки необхідно було їхати в Донецьк і збирати всі документи. Вона запевнила, що обов'язково поїде з сином до Росії, проте не уточнила, коли це відбудеться, оскільки в полоні Максим Харкін втратив понад 30 кг і зараз не здатний перенести переліт.

Наталія Харкіна додала, що сім'я заручника захотіла особисто подякувати російському диктатору Володимиру Путіну за допомогу у звільненні. Вона зазначила, що Путін нібито допоміг її синові вижити.

Нагадаємо, у межах мирної угоди з Ізраїлем палестинське угруповання ХАМАС звільнило 35-річного заручника Максима Харкіна. Він народився в українському Донецьку, але на момент захоплення бойовиками вже багато років мешкав в Ізраїлі.

Теги: ХАМАС українці путін

Мати українця, звільненого з полону ХАМАС, подякувала Путіну
Мати українця, звільненого з полону ХАМАС, подякувала Путіну
Оригінальна корейська кава підкорила TikTok: рецепти приготування
Оригінальна корейська кава підкорила TikTok: рецепти приготування
Дозвіл на виїзд 18-22-річних. У Німеччині різко зросла кількість українських біженців
Дозвіл на виїзд 18-22-річних. У Німеччині різко зросла кількість українських біженців
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді
Вчені зробили нові дослідження у боротьбі із раком крові
Вчені зробили нові дослідження у боротьбі із раком крові
Дикі бджоли вперше опинилися під загрозою зникнення в Європі
Дикі бджоли вперше опинилися під загрозою зникнення в Європі

