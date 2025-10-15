Мати Харкіна: Він дуже хоче російський паспорт. Він його завжди хотів

Звільнений з полону в секторі Газа уродженець Донбасу Максим Харкін бажає отримати громадянство Росії. Про це заявила його мати Наталія Харкіна, повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ми обов'язково зробимо це. Він дуже хоче російський паспорт. Він його завжди хотів», – сказала мати звільненого з полону.

За словами Харкіної, оформити громадянство до потрапляння сина в полон було проблематично, оскільки необхідно було їхати в Донецьк і збирати всі документи. Вона запевнила, що обов'язково поїде з сином до Росії, проте не уточнила, коли це відбудеться, оскільки в полоні Максим Харкін втратив понад 30 кг і зараз не здатний перенести переліт.

Наталія Харкіна додала, що сім'я заручника захотіла особисто подякувати російському диктатору Володимиру Путіну за допомогу у звільненні. Вона зазначила, що Путін нібито допоміг її синові вижити.

Нагадаємо, у межах мирної угоди з Ізраїлем палестинське угруповання ХАМАС звільнило 35-річного заручника Максима Харкіна. Він народився в українському Донецьку, але на момент захоплення бойовиками вже багато років мешкав в Ізраїлі.