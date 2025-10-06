Головна Світ Політика
Глава МЗС Ізраїлю: Я не довіряю ХАМАС, я довіряю Трампу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що угода між Ізраїлем і рухом ХАМАС про звільнення заручників та припинення бойових дій може бути близькою
фото:BILD

Саар застеріг від надмірного оптимізму у переговорах із ХАМАС

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що угода між Ізраїлем і рухом ХАМАС про звільнення заручників та припинення бойових дій може бути близькою. Про це він сказав в інтерв’ю виданню BILD, пише «Главком».

За планом президента США Дональда Трампа, Ізраїль повинен звільнити сотні палестинських ув’язнених, натомість ХАМАС має повернути 48 ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих. У межах угоди Ізраїль також має відвести свої війська на кілька кілометрів від нинішніх позицій у секторі Гази.

«Ми рішуче налаштовані якнайшвидше досягти домовленості, щоб повернути наших людей додому. Це, звісно, означатиме і припинення вогню», – наголосив ізраїльський міністр.

Водночас Саар застеріг від надмірного оптимізму у переговорах із ХАМАС.

«Коли маєш справу з ХАМАС, навіть прості речі можуть стати надзвичайно складними. Я не довіряю ХАМАС. Я довіряю президенту Трампу, довіряю Сполученим Штатам Америки. І міжнародним партнерам, які беруть участь у цих зусиллях», – сказав він.

Деякі експерти висловлюють побоювання, що ХАМАС може формально погодитися на угоду, щоб не дратувати Вашингтон, але згодом затягувати виконання домовленостей. На це Саар відповів:

«Не думаю, що у президента Трампа буде багато терпіння у цьому питанні. Він висловився абсолютно чітко, і мені нічого додати. Пан Віткофф і пан Кушнер їдуть до Каїра не для того, щоб залишатися там тижнями чи місяцями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про «дуже позитивні» переговори, що відбулися цими вихідними за участі руху ХАМАС та представників країн з усього світу, включно з арабськими та мусульманськими державами. 

