Трамп розробив мирний план для Гази

Мирний план президента США Дональда Трампа стосується не лише припинення вогню у Газі, а й ширших зусиль із досягнення миру на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі, що складається з 21 пункту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал Al Hadath.

В інтерв’ю Axios Трамп заявив, що переговори щодо його ініціативи «наближаються до завершальної стадії». За його словами, у процесі брали участь арабські країни, які «поважають арабський світ і прагнуть миру», так само як Ізраїль і прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Політик наголосив, що його план стосується не лише припинення бойових дій у Газі, а й ширших зусиль із досягнення миру на Близькому Сході.

Документ передбачає:

негайне припинення вогню та звільнення заручників протягом 48 годин;

заборону на анексію Західного берега Ізраїлем і будь-які форми окупації Гази;

роззброєння ХАМАС, знищення наступальної зброї, амністію для тих, хто відмовиться від насильства, та безпечний виїзд за кордон для інших;

тимчасове управління Газою «кваліфікованими палестинцями» під міжнародним наглядом до проведення реформ у Палестинській автономії;

гуманітарну допомогу та відбудову інфраструктури під контролем ООН і нейтральних організацій;

розгортання міжнародних сил безпеки, включно з арабськими військами, які забезпечуватимуть порядок, поки Ізраїль поетапно відводитиме війська;

обмін полоненими, за яким Ізраїль звільнить палестинських в’язнів після повернення заручників;

можливість майбутніх переговорів щодо створення палестинської держави.

У понеділок, 29 вересня, Трамп планує зустрітися з Нетаньягу, заявивши, що Ізраїль підтримує його мирний план.

За даними Axios, між США та Ізраїлем залишаються суперечності щодо деталей роззброєння ХАМАС, які Нетаньягу прагне зробити жорсткішими, а також стосовно ролі Палестинської автономії.

Як повідомлялося, президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що угруповання ХАМАС не буде відіграватиме «жодної ролі» в майбутньому управлінні Палестиною.

Варто зазначити, що США не надали Аббасу візу для особистої присутності у штаб-квартирі ООН, тому він був змушений виступити через відеозвернення. «ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні. ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії», – наголосив він.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада, Австралія та інші країни офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом.