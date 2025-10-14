Головна Світ Соціум
ХАМАС звільнив з полону вихідця з України, який має російський паспорт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
ХАМАС звільнив з полону вихідця з України, який має російський паспорт
Максим Харкін народився у Донецьку
фото: IsraelinRussian/Telegram

ХАМАС захопив Харкіна в заручники під час нападу на фестиваль «Нова» 7 жовтня 2023 року

У межах мирної угоди з Ізраїлем палестинське угруповання ХАМАС звільнило 35-річного заручника Максима Харкіна. Він народився в українському Донецьку, але на момент захоплення бойовиками вже багато років мешкав в Ізраїлі. Відповідне фото оприлюднив російськомовний Telegram-канал Міністерства закордонних справ Ізраїлю, передає «Главком».

«Після двох болісних років невизначеності, тривоги та надії Максим повернувся до нас. Ми дякуємо народу Ізраїлю за його нескінченну підтримку, солдатам Армії оборони Ізраїлю та силам безпеки, які боролися день і ніч, щоб повернути Максима та решту наших близьких додому. Наш Максим сильний, він пережив важкий період у нелюдських умовах і ще раз показав нам усім, скільки в нього фізичної та психічної сили. Відтепер він починає шлях одужання, любові та реабілітації», – наводить слова родини Харкіна видання Ynet.

За даними Maariv, мати Максима Харкіна та його донька мають російське громадянство. Невдовзі після підтвердження факту його полону родина також оформила російський паспорт і йому, сподіваючись, що це сприятиме його швидшому звільненню.

Раніше видання Israel Hayom опублікувало історію Максима Харкіна. Він переїхав до Ізраїлю разом із матір’ю. Крім неї, у нього є молодший брат Петро, цивільна дружина Анна та п’ятирічна донька Моніка, які мешкають у Росії. ХАМАС захопив його в заручники під час нападу на фестиваль «Нова» 7 жовтня 2023 року. Максим приїхав туди з другом та його дружиною – обох згодом знайшли мертвими.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі. Підписання відбулося під час саміту в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх. Президент США подякував за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися».

