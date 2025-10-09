Головна Світ Політика
Трамп відвідає Ізраїль на фоні підписання угоди з ХАМАС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп відвідає Ізраїль на фоні підписання угоди з ХАМАС
Трамп та Нетаньягу під час телефонної розмови привітали одне одного з підписанням угоди щодо звільнення всіх заручників
фото: The White house/Facebook

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запросив президента США Дональда Трампа виступити перед Кнесетом, законодавчим органом Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Про це повідомляють ізраїльський 12 канал та Reuters, передає «Главком».

За даними ЗМІ, Трамп прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

Лідери вже провели телефонну розмову, під час якої привітали одне одного з підписанням угоди щодо звільнення всіх заручників.

«Прем'єр-міністр подякував президенту Трампу за всі його зусилля та глобальне лідерство, а президент Трамп привітав прем'єр-міністра з його рішучим лідерством та діями, які він очолив», – зазначили в Офісі прем'єра Ізраїлю.

Крім того, глави держав домовилися про продовження тісної співпраці, а Нетаньягу запросив Трампа виступити перед Кнесетом, законодавчим органом Ізраїлю.

Повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. 

«Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану», – заявив Трамп.

За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

Раніше державний секретар США Марко Рубіо підійшов до президента Дональда Трампа й передав йому записку з текстом: «Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду».

Після цього американський лідер заявив журналістам, що отримав повідомлення про «дуже близьке» до завершення врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, яке включає звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.

«Держсекретар щойно передав мені записку, в якій зазначено, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути», – сказав Трамп.

Нагадаємо, представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори за посередництва США були зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена Палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази.

