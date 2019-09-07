Матір Ілона Маска для червоної доріжки вбралася в українське



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В Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження модною премією The Daily Front Row Fashion Media Awards

Відома модель і мати засновника Tesla Ілона Маска обрала для червоної доріжки церемонії премії The Daily Front Row Fashion Media Awards наряди українських дизайнерів.

Про це повідомляє Новое время.

В Нью-Йорку в рамках New York Fashion Week відбулася щорічна церемонія нагородження модною премією The Daily Front Row Fashion Media Awards. На яскраву подію Мей Маск обрала штанний костюм з колекції українського дизайнера Valery Kovalska.

Це синій асиметричний піджак-смокінг з поясом-бантом і плісе і класичні штани з лампасами. Головним убором Мей Маск став атласний обруч з нової колекції українського бренду Ruslan Baginskiy. Образ доповнив футуристичний клатч.

Як повідомлялося, Мей Маск приміряла оригінальну сукню, яку не кожна модниця зважилася б одягнути.