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    У світі

    Матір Ілона Маска для червоної доріжки вбралася в українське

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    Матір Ілона Маска для червоної доріжки вбралася в українське

    В Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження модною премією The Daily Front Row Fashion Media Awards

    Відома модель і мати засновника Tesla Ілона Маска обрала для червоної доріжки церемонії премії The Daily Front Row Fashion Media Awards наряди українських дизайнерів.

    Про це повідомляє Новое время.

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    В Нью-Йорку в рамках New York Fashion Week відбулася щорічна церемонія нагородження модною премією The Daily Front Row Fashion Media Awards. На яскраву подію Мей Маск обрала штанний костюм з колекції українського дизайнера Valery Kovalska.

    Це синій асиметричний піджак-смокінг з поясом-бантом і плісе і класичні штани з лампасами. Головним убором Мей Маск став атласний обруч з нової колекції українського бренду Ruslan Baginskiy. Образ доповнив футуристичний клатч.

    Як повідомлялося, Мей Маск приміряла оригінальну сукню, яку не кожна модниця зважилася б одягнути.

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