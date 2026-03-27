Мексика заявила про зникнення двох гуманітарних човнів, що прямували на Кубу

Судна мали прибуди до Куби між 24 і 25 березня, але жодного повідомлення від них і підтвердження їхнього прибуття не було

Мексиканський флот розгорнув пошуково-рятувальну операцію в акваторії Карибського моря після зникнення двох вітрильників, що прямували до Гавани. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Судна вийшли з острова Ісла-Мухерес минулого тижня, маючи на борту дев’ятьох членів екіпажу різних національностей. За графіком прибуття очікувалося 24-25 березня 2026 року, проте з того часу зв'язок із моряками відсутній, а підтвердження про досягнення пункту призначення не надходило.

Зниклі човни є частиною неурядової ініціативи «Конвой Нуестра Америка», метою якої є підтримка населення Куби в умовах гострої енергетичної та економічної кризи. Волонтери завантажили вітрильники критично важливими товарами: медикаментами, дитячим харчуванням, засобами гігієни та продуктами першої потреби. Одне із суден цього ж конвою успішно дісталося кубинської столиці у вівторок, тоді як доля двох інших залишається невідомою.

Представники конвою зазначають, що екіпажі складаються з досвідчених моряків, а самі вітрильники оснащені сучасними системами безпеки та засобами подачі сигналів тривоги. Наразі мексиканська влада координує зусилля з морськими рятувальними центрами Куби, США, Франції та Польщі, а також підтримує контакт із дипломатичними відомствами країн, громадяни яких перебували на борту зниклих суден.

Як повідомлялося раніше, мільйони людей на Кубі залишилися без електропостачання після масштабного збою в енергосистемі. Відключення торкнулося Гавани та кількох провінцій і сталося після зупинки найбільшої теплоелектростанції країни.

За даними державної енергетичної компанії Куби, знеструмлення охопило територію від міста Пінар-дель-Ріо на заході до Камагуея в центральній частині острова.