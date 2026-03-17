Адміністрація Трампа вимагає відставки президента Куби як умову для угоди

Аліна Самойленко
Усунення президента Куби Мігеля Діаса-Канеля можно подати як перемогу
Для Трампа усунення президента Куби Діаса-Канеля може стати важливою політичною перемогою, подібною до захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі

Під час конфіденційних переговорів між Вашингтоном та Гаваною адміністрація Дональда Трампа висунула ключову вимогу: усунення Мігеля Діаса-Канеля з посади президента Куби. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

За інформацією джерел видання, знайомих із ходом діалогу, американська сторона розглядає відставку Діаса-Канеля як необхідний крок для «перезавантаження» відносин та проведення структурних економічних реформ на острові. При цьому США сигналізують про готовність зберегти чинну комуністичну систему управління, зосередившись на зміні ключових фігур, а не на повному поваленні режиму.

Для Дональда Трампа усунення Діаса-Канеля може стати важливою політичною перемогою, подібною до захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі на початку року. Вашингтон прагне продемонструвати рішучість у боротьбі з лівими урядами регіону, одночасно готуючи підґрунтя для відкриття кубинського ринку для американського бізнесу. Наразі Куба перебуває у стані глибокої гуманітарної кризи, яку посилила запроваджена Трампом нафтова блокада: країна не імпортувала пальне вже три місяці, що призвело до повного колапсу енергомережі минулого понеділка.

Цікаво, що адміністрація США поки не висуває вимог проти членів родини Кастро, які зберігають реальний контроль над країною. Головним переговірником з боку Гавани виступає Рауль Гільєрмо Родрігес Кастро (відомий як Рауліто) – онук Рауля Кастро. Він веде прямий діалог із державним секретарем США Марко Рубіо. Експерти припускають, що після відходу Діаса-Канеля Рауліто може зосередити в руках закулісну владу, тоді як офіційну посаду обійме інша особа, не пов’язана прізвищем із засновниками революції.

Сам Мігель Діас-Канель у недавньому виступі вперше визнав факт переговорів, проте звинуватив у всіх бідах «енергетичну блокаду» Вашингтона. Американська сторона пропонує Кубі приватизувати нафтовий сектор в обмін на послаблення тиску, але кубинське керівництво побоюється, що це надасть США тотальний контроль над внутрішніми справами острова. Попри те, що усунення президента вважається скоріше символічним кроком, аналітики вказують на логічність такої «жертви»: Діас-Канель не має реальної влади та асоціюється в населення з економічним розпадом, що робить його ідеальною фігурою для відставки заради виживання режиму.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові.

Коментуючи кризову ситуацію на Кубі, американський лідер висловив впевненість, що встановлення контролю над цією територією стало б значущою подією. Трамп наголосив на наявності широкого спектра інструментів для реалізації своїх планів.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде», а після повалення режиму він хоче зробити там намісником державного секретаря Марко Рубіо. 

Американський президент дав чітко зрозуміти журналістам, що Куба є «наступним завданням» його адміністрації після Ірану. 

