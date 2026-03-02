Сенатор Грем анонсував нову ціль США

Головна Світ Політика
Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Кубу наступним завданням для США
Політик заявив, що наступною на черзі після Ірану стала Куба і пообіцяв падіння її режиму

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що наступною ціллю для Сполучених Штатів стане Куба, а чинний режим у цій країні, за його словами, впаде слідом за іранським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

«Наступна на черзі Куба. Їх режим впаде. Їхні дні збігають кінця. Іранський режим ось-ось розвалиться. Капітан корабля, аятолла, мертвий як камінь», – сказав сенатор.

Нагадаємо, що 25 лютого кубинські прикордонники відкрили вогонь по американському швидкісному катеру, який, за їхніми даними, наблизився до територіальних вод країни. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Куби, катер під прапором США підійшов на одну морську милю на північний схід від каналу Ель-Піно. У результаті загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення. Поранених евакуювали та надали медичну допомогу. Також був поранений командир кубинського патрульного судна.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив про можливість так званого «дружнього захоплення» Куби. Президент США також додав, що держсекретар Марко Рубіо займається цим питанням на «дуже високому рівні».

Читайте також:

Теги: Іран Куба США

