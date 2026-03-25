США хочуть змінити владу на Кубі: хто може стати наступним президентом? Аналіз AP

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
США хочуть змінити владу на Кубі: хто може стати наступним президентом? Аналіз AP
Одним із головних кандидатів на місце президента Куби вважають Оскара Переса-Оліву Фрагу, племінника Рауля Кастро

На тлі посилення тиску Вашингтона на Гавану в експертному середовищі дедалі частіше обговорюють ймовірну заміну чинного президента Куби Мігеля Діаса-Канеля. Хоча його термін повноважень закінчується лише за два роки, глибока економічна та енергетична кризи зробили його вкрай непопулярним лідером. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Фахівці зазначають, що на заміну «сірому апаратнику» можуть прийти представники родини Кастро, які наразі перебувають у центрі уваги через свої зв'язки з реальним центром сили – військовими під керівництвом 94-річного Рауля Кастро.

Одним із головних кандидатів вважають Оскара Переса-Оліву Фрагу, племінника Рауля Кастро. За короткий час він пройшов шлях від керівника бізнес-структур до віцепрем'єр-міністра острова. На відміну від інших чиновників, Перес-Оліва демонструє певний технократичний підхід, публічно визнаючи внутрішні недоліки кубинської системи, а не лише звинувачуючи американську блокаду. Експерти описують його як більш вишукану та підготовлену фігуру, яка потенційно може стати обличчям обмежених реформ, зберігаючи при цьому сімейний контроль над країною.

Іншим впливовим гравцем є онук Рауля Кастро – Рауль Гільєрмо Родрігес Кастро, відомий як «Рауліто». Хоча він ніколи не обіймав офіційних державних посад, він очолює службу безпеки свого діда і користується його абсолютною довірою. Нещодавно Рауліто потрапив у фокус уваги через таємну зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Аналітики вважають, що він виступає ключовим каналом зв’язку між старим керівництвом Куби та Вашингтоном, проте його навряд чи призначать президентом публічно, оскільки саме прізвище Кастро суперечить вимогам Трампа щодо реальних політичних змін.

Попри ці маневри, фахівці скептично оцінюють можливість справжньої демократизації. Справжня влада на Кубі належить не партії, а військовому конгломерату GAESA, який контролює економіку. Навіть якщо Діаса-Канеля замінять на більш «пристойного» технократа, режим демонструє повне небажання впроваджувати структурні реформи. Проте смерть Рауля Кастро може стати тим шоком, який спричинить реальну боротьбу за владу між різними групами впливу вперше за шість десятиліть.

Як відомо, Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі загострення риторики Вашингтона та нафтової блокади. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо.

«Наша країна історично була готова до мобілізації як нація в цілому для військової агресії... Ми не вважаємо це чимось ймовірним, але було б наївно з нашого боку, якби ми не готувалися», – сказав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.

