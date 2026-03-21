Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Востаннє нафта надходила на острів із Мексики 9 січня, після чого постачання припинилися
фото: MarineTraffic

Один танкер все ще рухається у напрямку Куби

Російські танкери з паливом почали змінювати маршрути та оминати Кубу після посилення обмежень з боку США. Йдеться про нові правила, за якими Вашингтон заборонив постачання російського палива на острів. Після цього один із танкерів, що прямував до Куби, змінив курс і попрямував до Венесуели. Про це повідоляє Bloomberg, пише «Главком».

Йдеться про судна, які перевозили російське дизельне паливо і спочатку прямували до кубинських портів. Однак після уточнення обмежень з боку Вашингтона вони змінили курс, зокрема, один із танкерів тепер прямує до порту Пуерто-Кабельо у Венесуелі.

За даними судноплавства, це судно перевозило близько 200 тис. барелів пального.

Водночас ще один танкер продовжує рух у бік Куби, що може стати перевіркою того, наскільки жорстко працюватимуть нові обмеження.

Як повідомлялось, Росія направила на Кубу два танкери з нафтою та скрапленим газом після тривалої перерви в постачанні енергоносіїв на острів.

У разі підтвердження поставок це стане першою доставкою енергоносіїв на Кубу за останні три місяці. Востаннє нафта надходила на острів із Мексики 9 січня, після чого постачання припинилися. Також з грудня минулого року Куба не отримувала нафту від Венесуели – одного з ключових партнерів у сфері енергетики. 

