Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що США можуть встановити контроль над Кубою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що США можуть встановити контроль над Кубою
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що Куба перебуває на межі краху та «в останніх моментах життя в нинішньому вигляді»

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові, передає «Главком».

Коментуючи кризову ситуацію на Кубі, американський лідер висловив впевненість, що встановлення контролю над цією територією стало б значущою подією. Трамп наголосив на наявності широкого спектра інструментів для реалізації своїх планів.

«Я думаю, що матиму честь взяти Кубу. Це було б добре... Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу», – заявив президент США.

Заяви прозвучали на тлі глибокої енергетичної кризи на Кубі, де внаслідок нафтової блокади з боку США стався повний колапс енергосистеми. Після військових операцій у Венесуелі на початку 2026 року адміністрація Трампа посилила тиск на Гавану, обмеживши постачання палива та запровадивши санкції проти країн, що торгують з островом.

Дональд Трамп схарактеризував Кубу як державу, що перебуває на межі краху та «в останніх моментах життя в нинішньому вигляді». Наразі кубинська влада офіційно не коментувала ці висловлювання, проте раніше повідомлялося про спроби Гавани вести неформальні переговори з Вашингтоном для врегулювання гуманітарної ситуації.

Як відомо, Куба повністю залишилась без електроенергії. Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості повідомило про «повне від'єднання» національної електромережі. 

Країна переживає глибоку енергетичну та економічну кризу. Куба звинувачує США в погіршенні ситуації, адже адміністрація президента Дональда Трампа обмежила постачання нафти до країни.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде», а після повалення режиму він хоче зробити там намісником державного секретаря Марко Рубіо. 

Американський президент дав чітко зрозуміти журналістам, що Куба є «наступним завданням» його адміністрації після Ірану. 

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua