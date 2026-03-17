Трамп заявив, що США можуть встановити контроль над Кубою

Дональд Трамп зазначив, що Куба перебуває на межі краху та «в останніх моментах життя в нинішньому вигляді»

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові, передає «Главком».

Коментуючи кризову ситуацію на Кубі, американський лідер висловив впевненість, що встановлення контролю над цією територією стало б значущою подією. Трамп наголосив на наявності широкого спектра інструментів для реалізації своїх планів.

«Я думаю, що матиму честь взяти Кубу. Це було б добре... Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу», – заявив президент США.

Заяви прозвучали на тлі глибокої енергетичної кризи на Кубі, де внаслідок нафтової блокади з боку США стався повний колапс енергосистеми. Після військових операцій у Венесуелі на початку 2026 року адміністрація Трампа посилила тиск на Гавану, обмеживши постачання палива та запровадивши санкції проти країн, що торгують з островом.

Дональд Трамп схарактеризував Кубу як державу, що перебуває на межі краху та «в останніх моментах життя в нинішньому вигляді». Наразі кубинська влада офіційно не коментувала ці висловлювання, проте раніше повідомлялося про спроби Гавани вести неформальні переговори з Вашингтоном для врегулювання гуманітарної ситуації.

Як відомо, Куба повністю залишилась без електроенергії. Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості повідомило про «повне від'єднання» національної електромережі.

Країна переживає глибоку енергетичну та економічну кризу. Куба звинувачує США в погіршенні ситуації, адже адміністрація президента Дональда Трампа обмежила постачання нафти до країни.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде», а після повалення режиму він хоче зробити там намісником державного секретаря Марко Рубіо.

Американський президент дав чітко зрозуміти журналістам, що Куба є «наступним завданням» його адміністрації після Ірану.