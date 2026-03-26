Російський танкер прямує до Куби для перевірки терпіння Трампа

Хоча спроба Росії постачати нафту на Кубу може бути нерішучою з огляду на значний опір США з боку моря, експерти стверджують, що сигнал, який вона посилає, таким не є

Російський нафтовий танкер «Анатолій Колодкін», що перевозить близько 730 000 барелів сирої нафти, прямує до Карибського басейну. Попри те, що офіційним пунктом призначення вказано неіснуючий об'єкт у США, аналітики вважають, що судно йде до кубинського порту Матансас і може прибути туди протягом найближчих днів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Експерти, близькі до Білого дому, розцінюють цей рейс не як реальну спробу допомогти Кубі, а як геополітичну провокацію Кремля. Мета маневру – змусити адміністрацію Дональда Трампа відволікти ресурси від інших конфліктів та перевірити готовність Вашингтона захищати своє домінування у Західній півкулі. Ситуація розгортається на тлі жорсткого нафтового ембарго проти Куби, яке Міністерство фінансів США підтвердило минулого тижня.

Паралельно зафіксовано рух другого судна «Морський кінь» із російським дизельним паливом, яке після тривалого дрейфу змістило курс у бік Венесуели. Колишні посадовці США припускають, що ВМС та Берегова охорона можуть перехопити російський танкер до його прибуття в порт.

Аналітики зазначають, що такими діями Володимир Путін намагається продемонструвати присутність Росії в регіоні, який США вважають своєю зоною впливу. Це відбувається на тлі відмови Вашингтона від запропонованої Москвою угоди щодо припинення обміну розвідувальними даними з Україною в обмін на аналогічні кроки Росії щодо Ірану. Деякі спостерігачі вважають дії РФ «блефом» і спробою створити штучний вплив на американську політику ціною одного танкера.

Як відомо, Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі загострення риторики Вашингтона та нафтової блокади. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо.

«Наша країна історично була готова до мобілізації як нація в цілому для військової агресії... Ми не вважаємо це чимось ймовірним, але було б наївно з нашого боку, якби ми не готувалися», – сказав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.