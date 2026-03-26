Російський танкер прямує до Куби для перевірки терпіння Трампа

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Російський танкер прямує до Куби для перевірки терпіння Трампа
Путін намагається продемонструвати присутність Росії в регіоні, який США вважають своєю зоною впливу
фото: AP

Хоча спроба Росії постачати нафту на Кубу може бути нерішучою з огляду на значний опір США з боку моря, експерти стверджують, що сигнал, який вона посилає, таким не є

Російський нафтовий танкер «Анатолій Колодкін», що перевозить близько 730 000 барелів сирої нафти, прямує до Карибського басейну. Попри те, що офіційним пунктом призначення вказано неіснуючий об'єкт у США, аналітики вважають, що судно йде до кубинського порту Матансас і може прибути туди протягом найближчих днів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Експерти, близькі до Білого дому, розцінюють цей рейс не як реальну спробу допомогти Кубі, а як геополітичну провокацію Кремля. Мета маневру – змусити адміністрацію Дональда Трампа відволікти ресурси від інших конфліктів та перевірити готовність Вашингтона захищати своє домінування у Західній півкулі. Ситуація розгортається на тлі жорсткого нафтового ембарго проти Куби, яке Міністерство фінансів США підтвердило минулого тижня.

Паралельно зафіксовано рух другого судна «Морський кінь» із російським дизельним паливом, яке після тривалого дрейфу змістило курс у бік Венесуели. Колишні посадовці США припускають, що ВМС та Берегова охорона можуть перехопити російський танкер до його прибуття в порт.

Аналітики зазначають, що такими діями Володимир Путін намагається продемонструвати присутність Росії в регіоні, який США вважають своєю зоною впливу. Це відбувається на тлі відмови Вашингтона від запропонованої Москвою угоди щодо припинення обміну розвідувальними даними з Україною в обмін на аналогічні кроки Росії щодо Ірану. Деякі спостерігачі вважають дії РФ «блефом» і спробою створити штучний вплив на американську політику ціною одного танкера.

Як відомо, Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі загострення риторики Вашингтона та нафтової блокади. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо.

«Наша країна історично була готова до мобілізації як нація в цілому для військової агресії... Ми не вважаємо це чимось ймовірним, але було б наївно з нашого боку, якби ми не готувалися», – сказав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.

Читайте також

Іранці обдурять Путіна і Трампа, бо їхня мета – не перемир'я
Іранський глухий кут та дилема Трампа
24 березня, 12:12
Клуби диму здіймаються після бомбардування Ізраїлем південних передмість Бейрута 2 березня 2026 року
Війна на Близькому Сході: наслідки для України
3 березня, 14:54
Трамп зробив заяву про Іран
Трамп заявив, що хоче повної зміни влади в Ірані, вже є кандидати
6 березня, 07:14
Військовий вважає, що Путін наважиться на війну з Європою лише через відчай
Британський полковник назвав умову, за якої Путін може розпочати війну проти Європи
7 березня, 16:59
У Нью-Йорку пройшов протест проти війни США з Іраном
У Нью-Йорку пройшов протест проти війни США з Іраном
8 березня, 03:57
Чи планують США усунення нового верховного лідера Ірану? Трамп уникнув відповіді
Чи планують США усунення нового верховного лідера Ірану? Трамп уникнув відповіді
10 березня, 03:42
Шанувальниця була рада своєму кумиру Трампу, коли вона прийшла до тями
Під час виступу Дональда Трампа зомліла жінка (відео)
12 березня, 19:00
Трамп заявив, що США можуть встановити контроль над Кубою
Трамп заявив, що США можуть встановити контроль над Кубою
17 березня, 01:30
США передали Ірану мирний план із 15 пунктів для припинення війни
США передали Ірану мирний план із 15 пунктів для припинення війни
24 березня, 23:57

Політика

Російський танкер прямує до Куби для перевірки терпіння Трампа
Російський танкер прямує до Куби для перевірки терпіння Трампа
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана
Венс відвідає Угорщину напередодні виборів, щоб підтримати Орбана
Білий дім озвучив попередження Ірану
Білий дім озвучив попередження Ірану
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
Глава МЗС Ірану назвав заклики США до переговорів визнанням поразки
Келлог порівняв Зеленського з Трампом
Келлог порівняв Зеленського з Трампом

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
24 березня, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
