Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Північній Ірландії спалахнули антимігрантські протести (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Північній Ірландії спалахнули антимігрантські протести (фото)
Під час маршу між демонстрантами та поліцією сталися сутички
фото: РА

Політики та громадські лідери звинуватили ультраправих у спробах розпалити заворушення

У Північній Ірландії спалахнули заворушення під час протестів проти імміграції. Мітинги розпочалися після нападу з ножем в Белфасті, в якому підозрюють 30-річного громадянина Судану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Заворушення спалахнули через кілька годин після того, як поліція висунула обвинувачення у замаху на вбивство 30-річному чоловіку із Судану. Його підозрюють у причетності до нападу, що стався ввечері 8 червня в північній частині Белфаста.

У Північній Ірландії спалахнули антимігрантські протести (фото) фото 1
фото: РА

Відео інциденту швидко поширилося в соціальних мережах. На записі видно, як один чоловік сидить зверху на іншому, який лежить на дорозі, і кілька разів завдає йому ударів ножем у голову та шию. За словами очевидців, кілька перехожих втрутилися та допомогли зупинити нападника ще до прибуття поліцейських.

«У низці місць по всій Північній Ірландії спалахнули поодинокі заворушення, включаючи інциденти, під час яких було підпалено кілька автомобілів. Ми закликаємо всіх зберігати спокій, діяти відповідально та уникати будь-яких дій, які можуть становити загрозу для них самих або інших людей», – сказав заступник начальника поліції Раян Хендерсон.

У Північній Ірландії спалахнули антимігрантські протести (фото) фото 2
фото: АР

Політики та громадські лідери звинуватили ультраправих у спробах розпалити заворушення в Північній Ірландії та по всій Великобританії.

До слова, у Бірмінгемі відбулася церемонія вступу на посаду 116-го лорд-мера, яка викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Він ледве зміг прочитати текст присяги англійською мовою, зокрема читав його з аркуша та часто запинався. Під час урочистого зібрання у залі ради мусульманський капелан прочитав молитву за благополуччя та успіх нового керівника міста. Сама церемонія присяги яскраво відобразила сучасні демографічні зміни у Великій Британії.

Населення Бірмінгема значно змінилося за останні десятиліття через активну імміграцію. Нині значну частину мешканців міста становлять представники мусульманської громади та вихідці з Південної Азії.

Читайте також:

Теги: мігранти протест Велика Британія мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Девід Аттенборо є популярним ведучим документальних фільмів про природу
100-річний британський ведучий-натураліст назвав секрети свого довголіття
12 травня, 20:33
Гілі: Разом з нашими союзниками ця багатонаціональна місія буде оборонною, незалежною та надійною
Велика Британія відправить дрони, літаки та військовий корабель для охорони Ормузької протоки
13 травня, 04:27
Лист Діани буде виставлений на аукціоні у Лондоні 24 травня
Британія виставляє на аукціон лист принцеси Діани про її таємну мрію
13 травня, 22:40
Актор відкрито критикує дії Ізраїлю в секторі Гази вже кілька років
Трамп, Путін і Нетаньяху розв'язують війни – Хав'єр Бардем
18 травня, 00:48
Термінали Starlink допомагають забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету на передовій України
Британія показала масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України
11 травня, 08:51
Санкційний тиск продовжує впливати на російську економіку
Британія запровадила санкції проти криптовалютних мереж, які використовує РФ
26 травня, 19:14
Рибалки у Греції підняли з моря дрон. Згодом країна заявила, що БпЛА українського походження
Греція готує протест Україні через знайдений біля острова морський дрон – ЗМІ
29 травня, 16:33
Колишній принц Ендрю втартив свої звання через зв’язки з американським злочинцем Джеффрі Епштейном
Експринц Ендрю отримав нове звинувачення у домаганні на королівських скачках
1 червня, 13:33
Зеленський зазначив, що військові позиції України є найсильнішими за останні понад два роки
Зеленський закликав повернути прапори України на будівлі британських муніципалітетів
Вчора, 07:03

Соціум

Депутат Держдуми визнав, що вбивав мирних людей на Донбасі
Депутат Держдуми визнав, що вбивав мирних людей на Донбасі
У Північній Ірландії спалахнули антимігрантські протести (фото)
У Північній Ірландії спалахнули антимігрантські протести (фото)
Історичні кадри. Flamingo в небі Чувашії (відео)
Історичні кадри. Flamingo в небі Чувашії (відео)
У РФ атакувано завод, який виробляє компоненти для «шахедів» та «Іскандерів»
У РФ атакувано завод, який виробляє компоненти для «шахедів» та «Іскандерів»
Дорогий бензин змусив європейців їздити менше – FT
Дорогий бензин змусив європейців їздити менше – FT
Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США
Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua