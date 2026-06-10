У Північній Ірландії спалахнули антимігрантські протести (фото)

Під час маршу між демонстрантами та поліцією сталися сутички

Політики та громадські лідери звинуватили ультраправих у спробах розпалити заворушення

У Північній Ірландії спалахнули заворушення під час протестів проти імміграції. Мітинги розпочалися після нападу з ножем в Белфасті, в якому підозрюють 30-річного громадянина Судану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Заворушення спалахнули через кілька годин після того, як поліція висунула обвинувачення у замаху на вбивство 30-річному чоловіку із Судану. Його підозрюють у причетності до нападу, що стався ввечері 8 червня в північній частині Белфаста.

фото: РА

Відео інциденту швидко поширилося в соціальних мережах. На записі видно, як один чоловік сидить зверху на іншому, який лежить на дорозі, і кілька разів завдає йому ударів ножем у голову та шию. За словами очевидців, кілька перехожих втрутилися та допомогли зупинити нападника ще до прибуття поліцейських.

«У низці місць по всій Північній Ірландії спалахнули поодинокі заворушення, включаючи інциденти, під час яких було підпалено кілька автомобілів. Ми закликаємо всіх зберігати спокій, діяти відповідально та уникати будь-яких дій, які можуть становити загрозу для них самих або інших людей», – сказав заступник начальника поліції Раян Хендерсон.

фото: АР

Політики та громадські лідери звинуватили ультраправих у спробах розпалити заворушення в Північній Ірландії та по всій Великобританії.

До слова, у Бірмінгемі відбулася церемонія вступу на посаду 116-го лорд-мера, яка викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Він ледве зміг прочитати текст присяги англійською мовою, зокрема читав його з аркуша та часто запинався. Під час урочистого зібрання у залі ради мусульманський капелан прочитав молитву за благополуччя та успіх нового керівника міста. Сама церемонія присяги яскраво відобразила сучасні демографічні зміни у Великій Британії.

Населення Бірмінгема значно змінилося за останні десятиліття через активну імміграцію. Нині значну частину мешканців міста становлять представники мусульманської громади та вихідці з Південної Азії.