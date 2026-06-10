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Трамп оцінив перспективи мирної угоди з Іраном після загострення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп оцінив перспективи мирної угоди з Іраном після загострення
Трамп пояснив, чому вірить у мирну угоду з Іраном попри удари
фото: AP

У Білому домі переконані, що обмін ударами не перекреслив переговори, хоча Тегеран уже пригрозив новими діями

Президент США Дональд Трамп продовжує вважати можливим укладення мирної угоди з Іраном навіть після останнього загострення між країнами та нових американських ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

США не відмовляються від переговорів з Іраном

Позиція американського президента не змінилася після того, як Сполучені Штати завдали ударів по Ірану у відповідь на інцидент із американським військовим гелікоптером поблизу Ормузької протоки.

«Наразі нічого не змінює поточного стану угоди», – заявив Politico американський чиновник, якому надали право залишитися неназваним через чутливий характер інформації у сфері національної безпеки.

Як зазначає видання, удари США стали відповіддю на іранську атаку наприкінці минулого тижня, під час якої поблизу Ормузької протоки було збито американський військовий гелікоптер.

Вашингтон і Тегеран по-різному оцінюють ескалацію

Водночас президент США та Центральне командування Збройних сил США заявили, що відповідь Вашингтона мала пропорційний характер. Такий підхід відрізняється від попередніх жорстких заяв Трампа щодо Ірану.

За інформацією Politico, навіть після обміну ударами адміністрація США розглядає ситуацію як тимчасову перешкоду на шляху до домовленостей, а не як повернення до масштабного протистояння.

Видання нагадує, що протягом останніх тижнів Вашингтон і Тегеран обмінювалися пропозиціями щодо врегулювання конфлікту, однак досягти остаточної угоди поки не вдалося.

Водночас іранська сторона демонструє значно жорсткішу риторику. «Ми надаємо перевагу дипломатії, але добре знаємо й інші способи дій. Якщо ви порушите свої зобов’язання, ми використаємо те, що вміємо найкраще», – написав у соцмережі X спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф.

За словами одного з високопосадовців Білого дому, військове реагування США та переговорний процес не суперечать одне одному і можуть відбуватися паралельно.

«Є військовий кошик і є кошик переговорів. Учора збили гелікоптер, тому ми маємо дати відповідь, але водночас триває робота над досягненням угоди. Тож ці два процеси можуть відбуватися одночасно», – зазначив чиновник.

Союзники сумніваються в перспективах дипломатії

Politico також звертає увагу, що частина союзників Білого дому сумнівається в ефективності подальших дипломатичних зусиль. Причиною є триваюча напруженість у районі Ормузької протоки, яка залишається ключовим маршрутом для світових поставок енергоносіїв.

На думку критиків нинішньої стратегії, затягування конфлікту може призвести до подальшого зростання цін на енергоносії та проблем із глобальними ланцюгами постачання.

Раніше США завдали нових ударів по Ірану після заяви Дональда Трампа про збиття американського ударного гелікоптера Apache в Ормузькій протоці. Президент США повідомив, що екіпаж не постраждав, однак попередив про відповідь Вашингтона на атаку.

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Теги: Дональд Трамп США Іран війна

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