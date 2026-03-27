Наземна операція США проти Ірану: ЗМІ назвали ймовірні сценарії

Ростислав Вонс
Останніми днями США перекинули на Близький Схід тисячі морських піхотинців і десантників
фото: Getty Images

Раніше ЗМІ повідомляли, що наземна операція США в Ірані може розпочатися найближчим часом

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розглядати можливість розширення військової присутності США на Близькому Сході, включно з ударами по стратегічних іранських цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cnbs.

Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність у регіоні. Як пише ЗМІ, розглядаються різні варіанти дій, включно з операціями щодо ключових об'єктів, які мають критичне значення для іранської економіки та військової інфраструктури.

Ключовою ціллю США може стати острів Харг. Він є головним нафтовим експортним хабом Ірану, через який проходить до 90% поставок нафти країни. Раніше США вже завдали масштабних ударів по цьому острову, знищивши понад 90 військових об’єктів, але не зачепивши нафтову інфраструктуру.

Також обговорюються сценарії, пов’язані з іншими стратегічними точками, зокрема островом Кешм в Ормузькій протоці, який має важливе значення для контролю над морськими шляхами.

Як повідомлялося, адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана.

Розташований у північній частині Перської затоки, цей об'єкт забезпечує обробку 90% іранської нафти, що робить його критично важливою ціллю для здійснення економічного тиску. Хоча американська авіація вже завдала ударів по військових об'єктах на острові в середині березня 2026 року, президент Трамп припускає можливість відправлення морської піхоти та повітряно-десантних військ для повного контролю над нафтовою інфраструктурою.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни. За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

До слова, президент США Дональд Трамп вирішив на 10 діб подовжити період утримання від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Трамп зазначив, що таке рішення ухвалено на прохання іранського уряду, тож пауза триватиме до вечора понеділка, 6 квітня. 

Читайте також

Трамп і Ко намагаються усе монетизувати, то звідси маневр у бік Путіна
Іран та нафта: у що грають Трамп і Путін
7 березня, 15:33
Дим у Тель-Авіві після іранського ракетного обстрілу
Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва
1 березня, 01:29
Тегеран у суботу під час атаки США та Ізраїля
Ізраїльські військові заявили про удари по десятках цілей в Ірані
1 березня, 22:45
Трамп заявив, що США дають прочуханку Ірану
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
2 березня, 19:24
Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
3 березня, 13:12
Ситуація в регіоні залишається напруженою
Серія вибухів в Ірані: Ізраїль оголосив нову хвилю ударів, США застосували B-2
4 березня, 01:44
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
10 березня, 00:46
Поранення Моджтаби, якого він зазнав першого дня операції США та Ізраїлю проти Ірану, потребувало суворих лікарняних умов
Новий верховний лідер Ірану лікується в приватній лікарні Москви – Al Jarida
15 березня, 19:27
Рішення ухвалене на тлі перебоїв із постачанням через загострення ситуації в регіоні, зокрема навколо Ормузької протоки
США тимчасово дозволили продаж іранської нафти
21 березня, 02:23

Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану
Пакистан поновив бойові дії проти Афганістану
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
Сенатори США пропонують ввести санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні – FT
Сенатори США пропонують ввести санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні – FT
Наземна операція США проти Ірану: ЗМІ назвали ймовірні сценарії
Наземна операція США проти Ірану: ЗМІ назвали ймовірні сценарії
Іран дозволив малайзійським суднам вихід через Ормузьку протоку
Іран дозволив малайзійським суднам вихід через Ормузьку протоку
Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ
Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
