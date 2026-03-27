Наземна операція США проти Ірану: ЗМІ назвали ймовірні сценарії

Раніше ЗМІ повідомляли, що наземна операція США в Ірані може розпочатися найближчим часом

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розглядати можливість розширення військової присутності США на Близькому Сході, включно з ударами по стратегічних іранських цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cnbs.

Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність у регіоні. Як пише ЗМІ, розглядаються різні варіанти дій, включно з операціями щодо ключових об'єктів, які мають критичне значення для іранської економіки та військової інфраструктури.

Ключовою ціллю США може стати острів Харг. Він є головним нафтовим експортним хабом Ірану, через який проходить до 90% поставок нафти країни. Раніше США вже завдали масштабних ударів по цьому острову, знищивши понад 90 військових об’єктів, але не зачепивши нафтову інфраструктуру.

Також обговорюються сценарії, пов’язані з іншими стратегічними точками, зокрема островом Кешм в Ормузькій протоці, який має важливе значення для контролю над морськими шляхами.

Як повідомлялося, адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана.

Розташований у північній частині Перської затоки, цей об'єкт забезпечує обробку 90% іранської нафти, що робить його критично важливою ціллю для здійснення економічного тиску. Хоча американська авіація вже завдала ударів по військових об'єктах на острові в середині березня 2026 року, президент Трамп припускає можливість відправлення морської піхоти та повітряно-десантних військ для повного контролю над нафтовою інфраструктурою.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни. За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

До слова, президент США Дональд Трамп вирішив на 10 діб подовжити період утримання від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Трамп зазначив, що таке рішення ухвалено на прохання іранського уряду, тож пауза триватиме до вечора понеділка, 6 квітня.