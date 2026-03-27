Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Острів Харг
фото: Planet Labs PBC

Адміністрація Трампа розглядає захоплення острова Харг як інструмент тиску для розблокування Ормузької протоки

Адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Розташований у північній частині Перської затоки, цей об'єкт забезпечує обробку 90% іранської нафти, що робить його критично важливою ціллю для здійснення економічного тиску. Хоча американська авіація вже завдала ударів по військових об'єктах на острові в середині березня 2026 року, президент Трамп припускає можливість відправлення морської піхоти та повітряно-десантних військ для повного контролю над нафтовою інфраструктурою.

Військові аналітики та колишнє командування Центрального командування США зазначають, що захоплення острова силами контингенту чисельністю до 1000 осіб технічно можливе і може бути здійснене відносно швидко. Проте експерти застерігають, що така операція не гарантує швидкого завершення війни, а навпаки, загрожує її розширенням. Американські підрозділи на острові стануть надзвичайно вразливими для атак іранських ракет та смертоносних FPV-дронів, подібних до тих, що масово використовуються в Україні. Очікується, що Тегеран використовуватиме кадри загибелі американських військових для потужної пропагандистської кампанії в інтернеті.

Окрім прямої небезпеки для особового складу, окупація Харгу може спровокувати Іран на встановлення додаткових морських мін уздовж свого узбережжя, що ще більше паралізує судноплавство в регіоні. Дональд Трамп розглядає контроль над островом як важіль впливу для розблокування Ормузької протоки та майбутніх перемог за столом переговорів. Водночас логістичне забезпечення та захист військ на острові потребуватимуть значних ресурсів, а будь-які втрати можуть негативно вплинути на політичні рейтинги президента напередодні проміжних виборів у листопаді.

Як відомо, Пентагон планує відправити тисячі військовослужбовців елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії до зони конфлікту на Близькому Сході. За даними джерел Reuters, мова йде про контингент чисельністю від 3 тис. до 4 тис. солдатів, які базуються у Форт-Брегзі. Це посилення відбувається на тлі суперечливих заяв Дональда Трампа: поки президент США говорить про «продуктивні» переговори з Тегераном, реальні військові кроки свідчать про підготовку до ескалації. 

Теги: Дональд Трамп військові Іран США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua