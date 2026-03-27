Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ
Адміністрація Трампа розглядає захоплення острова Харг як інструмент тиску для розблокування Ормузької протоки
Адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.
Розташований у північній частині Перської затоки, цей об'єкт забезпечує обробку 90% іранської нафти, що робить його критично важливою ціллю для здійснення економічного тиску. Хоча американська авіація вже завдала ударів по військових об'єктах на острові в середині березня 2026 року, президент Трамп припускає можливість відправлення морської піхоти та повітряно-десантних військ для повного контролю над нафтовою інфраструктурою.
Військові аналітики та колишнє командування Центрального командування США зазначають, що захоплення острова силами контингенту чисельністю до 1000 осіб технічно можливе і може бути здійснене відносно швидко. Проте експерти застерігають, що така операція не гарантує швидкого завершення війни, а навпаки, загрожує її розширенням. Американські підрозділи на острові стануть надзвичайно вразливими для атак іранських ракет та смертоносних FPV-дронів, подібних до тих, що масово використовуються в Україні. Очікується, що Тегеран використовуватиме кадри загибелі американських військових для потужної пропагандистської кампанії в інтернеті.
Окрім прямої небезпеки для особового складу, окупація Харгу може спровокувати Іран на встановлення додаткових морських мін уздовж свого узбережжя, що ще більше паралізує судноплавство в регіоні. Дональд Трамп розглядає контроль над островом як важіль впливу для розблокування Ормузької протоки та майбутніх перемог за столом переговорів. Водночас логістичне забезпечення та захист військ на острові потребуватимуть значних ресурсів, а будь-які втрати можуть негативно вплинути на політичні рейтинги президента напередодні проміжних виборів у листопаді.
Як відомо, Пентагон планує відправити тисячі військовослужбовців елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії до зони конфлікту на Близькому Сході. За даними джерел Reuters, мова йде про контингент чисельністю від 3 тис. до 4 тис. солдатів, які базуються у Форт-Брегзі. Це посилення відбувається на тлі суперечливих заяв Дональда Трампа: поки президент США говорить про «продуктивні» переговори з Тегераном, реальні військові кроки свідчать про підготовку до ескалації.
