Підняла вагу втричі більшу за власну: дев'ятирічна американка підкорила мережу (відео)

Іванна Гончар
Люсі зізнається, що мріє стати олімпійською чемпіонкою з боротьби
Юна спортсменка стала сенсацією після виступу на змаганнях у США

У США дев'ятирічна школярка Люсі Мілгрім вразила спортивну спільноту, піднявши вагу, що приблизно втричі перевищує її власну. Відео її виступу швидко стало вірусним у соцмережах, пише «Главком».

Під час змагань з пауерліфтингу в штаті Огайо дівчинка виконала станову тягу вагою 83 кілограми, встановивши свій третій національний рекорд серед юних спортсменів.

«Я була дуже схвильована і дуже рада, що досягла такої ваги. Це був перший раз, коли я змогла її підняти», – розповіла Люсі після виступу.

За словами представників федерації, подібні результати є рідкісними навіть серед дорослих спортсменів.

«Досить рідко ми бачимо спортсмена, який міг би підняти вагу, що втричі перевищує масу його тіла», – зазначила виконавча директорка USA Powerlifting Гізер Фаас.

Дівчинка займається спортом лише близько року. Основним її напрямком є боротьба, а пауерліфтинг вона почала тренувати разом із подругою.

Її батько і тренер підкреслює, що головне – це безпека. «Я хочу плавних повторень щоразу, зосереджуючись на контролі постави та можливості повторювати це знову і знову», – пояснив він.

Люсі зізнається, що мріє стати олімпійською чемпіонкою з боротьби та відкрити власний спортивний клуб у майбутньому.

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
