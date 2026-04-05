Підняла вагу втричі більшу за власну: дев'ятирічна американка підкорила мережу (відео)
Юна спортсменка стала сенсацією після виступу на змаганнях у США
У США дев'ятирічна школярка Люсі Мілгрім вразила спортивну спільноту, піднявши вагу, що приблизно втричі перевищує її власну. Відео її виступу швидко стало вірусним у соцмережах, пише «Главком».
Під час змагань з пауерліфтингу в штаті Огайо дівчинка виконала станову тягу вагою 83 кілограми, встановивши свій третій національний рекорд серед юних спортсменів.
«Я була дуже схвильована і дуже рада, що досягла такої ваги. Це був перший раз, коли я змогла її підняти», – розповіла Люсі після виступу.
За словами представників федерації, подібні результати є рідкісними навіть серед дорослих спортсменів.
«Досить рідко ми бачимо спортсмена, який міг би підняти вагу, що втричі перевищує масу його тіла», – зазначила виконавча директорка USA Powerlifting Гізер Фаас.
Дівчинка займається спортом лише близько року. Основним її напрямком є боротьба, а пауерліфтинг вона почала тренувати разом із подругою.
Її батько і тренер підкреслює, що головне – це безпека. «Я хочу плавних повторень щоразу, зосереджуючись на контролі постави та можливості повторювати це знову і знову», – пояснив він.
Люсі зізнається, що мріє стати олімпійською чемпіонкою з боротьби та відкрити власний спортивний клуб у майбутньому.
