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Депутат Держдуми визнав, що вбивав мирних людей на Донбасі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Депутат Держдуми визнав, що вбивав мирних людей на Донбасі
Депутат Держдуми розповів про обстріл церкви, де загинули мирні жителі
скріншот з відео

Російський генерал Андрій Гурульов заявив, що через дії підконтрольних йому військових у 2014 році загинули цивільні

Депутат Державної думи РФ та генерал Андрій Гурульов визнав, що під час бойових дій на Донбасі у 2014 році внаслідок дій російських військових загинули мирні жителі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву російського політика.

Йдеться про випадок, коли внаслідок обстрілу загинули жінка та дитина, які перебували у церкві. Депутат розповів, що 12 років тому командував російськими військовими «на суміжних територіях». За його словами, під час однієї з поїздок він поспілкувався зі священником, який розповів про загибель цивільних під час обстрілу.

«Дванадцять років тому я якось заїхав до однієї церкви. На суміжній території підійшов до священника. Отче, як справи? А він каже: нас тут розбомбили, тут стріляли, там загинула жінка з дитиною. Я кажу: «Слухай, це зробив я». Він подивився на мене такими очима. А я кажу: «У мене по-іншому не вийшло. Мені треба було зберегти своїх людей», – заявив Гурульов.

За версією російського депутата, українські військові нібито розмістили біля церкви чотири танки, а місцевих жителів зібрали всередині будівлі. Він стверджує, що наказав завдати удару по бронетехніці, намагаючись не пошкодити храм.

«Я своєму начальнику артилерії кажу: «Треба палити танки, церкву не зруйнувати, люди там». Вони стояли впритул. У нього вийшло», – сказав депутат.

Водночас він уточнив, що один зі снарядів усе ж влучив у будівлю церкви. Гурульов також заявив, що не просив у місцевих жителів пробачення за загибель людей.

«Я не прошу, щоб люди мене пробачили чи ще щось. Я просто хочу, щоб ти доніс людям правду під час проповіді. Якщо треба, Бог мене пробачить, якщо ні – значить ні, не заслужив. Але люди мають знати правду», – сказав він.

Російський депутат наголосив, що, на його думку, під час війни неможливо уникнути так званих «супутніх втрат» серед цивільного населення.

Крім того, Гурульов закликав до ударів по цивільній інфраструктурі Києва. Зокрема, він заявив про необхідність паралізувати роботу транспортної та комунальної систем столиці України.

«У Києві? У Києві. Щоб вокзалу в Києві не було, щоб приїхати було нікуди. Щоб жоден локомотив не рушив з місця. Щоб не було ні води, ні світла, ні каналізації – нічого не було», – заявив російський генерал.

Також він висловився за подальше посилення ударів по українських містах.

Раніше незалежні аналітики та західні розвідки неодноразово повідомляли про зростання втрат російської армії на тлі спроб Кремля підтримувати високі темпи наступальних дій. Водночас російська влада продовжує активно залучати новобранців через систему одноразових виплат за підписання контрактів, які в окремих регіонах досягли рекордних розмірів. Попри фінансові стимули, експерти дедалі частіше звертають увагу на ознаки уповільнення набору особового складу та зростання навантаження на військову систему РФ.

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Теги: росія Донбас Госдума

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