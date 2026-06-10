П'ять країн ЄС запропонували обмежити права нових членів блоку

У Брюсселі обговорять нові механізми контролю для країн після вступу до Євросоюзу

Ініціатива передбачила додатковий контроль за новими членами та обмеження права голосу в найбільш чутливих для Євросоюзу питаннях

Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург запропонували запровадити додаткові механізми контролю для держав, які приєднуватимуться до Європейського Союзу в майбутньому. Відповідний документ країни передали для внутрішнього обговорення в ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Нові запобіжники для майбутніх членів ЄС

Ініціатори пропозиції вважають, що Євросоюз має створити додаткові запобіжники для нових членів блоку після вступу. Зокрема, документ передбачає створення нового механізму моніторингу, посилення контролю за дотриманням демократичних стандартів та можливість реагування на порушення принципів верховенства права.

Окремо країни запропонували обговорити механізм тимчасового обмеження права голосу нових членів у деяких сферах.

Йдеться насамперед про питання, які вимагають одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС. Серед них – подальше розширення Євросоюзу, зовнішня політика та бюджетні рішення.

Дискусія про правила розширення Євросоюзу

Як зазначає Reuters, частина держав-членів наполягає на створенні нових інструментів контролю після багаторічних суперечок навколо Угорщини. У Брюсселі неодноразово висловлювали занепокоєння щодо стану демократії та дотримання принципів верховенства права в цій країні.

На цьому тлі в Європейському Союзі триває дискусія про те, якими мають бути правила для держав, які планують приєднатися до блоку в майбутньому.

Питання набуло особливої актуальності через активізацію переговорів із країнами-кандидатами, серед яких Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія.

Україна та Молдова просуваються до початку переговорних кластерів

Минулого тижня Кіпр, який нині головує в Раді ЄС, повідомив про початок підготовки до відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою. Він охоплює питання верховенства права, функціонування демократичних інституцій та реформування державного управління.

Водночас окремі європейські лідери продовжують закликати до прискорення євроінтеграційного процесу України.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні наголосив на необхідності продовження переговорів про вступ.

«Україна має бути в ЄС. Усі шість кластерів для вступу мають бути відкриті без зволікання. НАТО має залишатися на столі переговорів як найсильніша гарантія безпеки», – заявив Крістен Міхал.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що розширення Євросоюзу може стати реальністю вже найближчими роками. За його словами, для цього ЄС і країнам-кандидатам необхідно прискорити роботу над виконанням умов вступу. На цьому тлі європейські лідери готуються обговорити перспективи інтеграції шести держав Західних Балкан під час саміту в чорногорському Тіваті.