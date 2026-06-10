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Удар по «ВНДІР-Прогрес»: чому цей завод важливий для російської армії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по «ВНДІР-Прогрес»: чому цей завод важливий для російської армії
Атаковано завод «ВНДІР-Прогрес»
фото: соцмережі

Губернатор Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив атаку на Чебоксари

Сьогодні, 10 червня, у Чебоксарах під удар потрапило підприємство «ВНДІР-Прогрес», яке виробляє компоненти для «шахедів», «Калібрів» та «Іскандерів». За попередніми даними, атаку було здійснено із застосуванням ракети FP-5 «Фламінго». «Главком» розповідає, чим важливе це підприємство для російської оборонної промисловості.

Атака на Чебоксари

Уранці 10 червня в російських Чебоксарах пролунала серія вибухів. Після ударів над районом одного з промислових підприємств піднявся густий дим. За інформацією моніторингових ресурсів, ціллю атаки став завод «ВНДІР-Прогрес». Попередньо, для удару були використані ракети FP-5 «Фламінго».

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Згодом губернатор Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив атаку на місто. Він повідомив, що по Чебоксарах було завдано удару невстановленими ракетами, а також зазначив, що інформація про пошкодження об'єктів інфраструктури уточнюється.

Чим важливий завод для РФ

АТ «Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування» (ВНДІР-Прогрес) – російська компанія, що об'єднує кілька електротехнічних і машинобудівних підприємств, розташована в Чебоксарах, Чувашія, Росія.

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Підприємство виробляє адаптивні антени «Комета» для захисту ударних дронів «шахед», КАБів від засобів РЕБ, а також приймачі супутникового сигналу для ракет «Калібр» та «Іскандер».

Хронологія атак на «ВНДІР-Прогрес»

Уночі проти 9 червня 2025 року підприємство було атаковане українськими дронами. Виникла пожежа, виробництво було призупинено. Підприємство було також атаковано у липні, листопаді та грудні 2025 року, а також 18 лютого 2026 року, коли щонайменше один безпілотник упав на території заводу.

У ніч на 5 травня 2026 року завод «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах зазнав ракетного удару крилатими ракетами FP-5 «Фламінго». Тоді на підприємстві виникла пожежа, були уражені цехи.

Нагадаємо, у російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». За попередньою інформацією, по підприємству вдарила ракета FP-5 «Фламінго».

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Теги: росія війна

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