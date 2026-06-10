Історичні кадри. Flamingo в небі Чувашії (відео)
Момент польоту ракети потрапив на відео
У місті Чебоксари Чуваської Республіки крилата ракета FP-5 «Фламінго» атакувала завод «ВНДІР-Прогрес». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
За даними пабліка, момент польоту ракети потрапив на відео.
Густий дим огорнув місто після атаки.
Нагадаємо, 10 червня у російських Чебоксарах було атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». До цього у регіоні була ракетна небезпека.
Зокрема, у ніч проти 5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод АО «ВНДІР-Прогрес» у Чувашії. Для удару по об’єкту, що розташований за сотні кілометрів від кордону, було масовано застосовано новітні крилаті ракети FP-5 «Фламінго».
Також у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.
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