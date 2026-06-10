Історичні кадри. Flamingo в небі Чувашії (відео)

Момент польоту ракети потрапив на відео

У місті Чебоксари Чуваської Республіки крилата ракета FP-5 «Фламінго» атакувала завод «ВНДІР-Прогрес». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За даними пабліка, момент польоту ракети потрапив на відео.

Густий дим огорнув місто після атаки.

FP-5 «Фламінго» – українська крилата ракета великої дальності, розроблена компанією Fire Point спільно з британською Milanion Group. Була вперше представлена в лютому 2025 року, а у серпні 2025 ракета увійшла в серійне виробництво.

Нагадаємо, 10 червня у російських Чебоксарах було атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». До цього у регіоні була ракетна небезпека.

Зокрема, у ніч проти 5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод АО «ВНДІР-Прогрес» у Чувашії. Для удару по об’єкту, що розташований за сотні кілометрів від кордону, було масовано застосовано новітні крилаті ракети FP-5 «Фламінго».

Також у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.