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    Меланія Трамп повернулася до Білого дому після операції

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    Операція пройшла успішно і без ускладнень

    Дружина президента США Меланія Трамп повернулася в Білий дім після перенесеної операції на нирках. Про це повідомляє американський телеканал CBS.

    Перша леді США повернулася до Білого дому 19 травня вранці.

    Меланія Трамп відновлюється після операції, перебуває у гарному настрої.

    Як повідомив директор з комунікацій офісу першої леді США Стефані Грісхам, вони отримали тисячі дзвінків і листів з побажаннями одужання Меланії Трамп. Грісхам подякувала усім доброзичливцям.

    Операція пройшла успішно і без ускладнень.

    Як повідомляв «Главком», перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію на нирках, яка знадобилася для лікування доброякісної пухлини. Меланія залишиться в лікарні на кілька днів.

    Президент США Дональд Трамп відвідав свою дружину Меланію, якій зробили операцію на нирках у Національному військовому медичному центрі Уолтера Ріда.

    Нагадаємо, нещодавно стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму.

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