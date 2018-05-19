Меланія Трамп повернулася до Білого дому після операції
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Операція пройшла успішно і без ускладнень
Дружина президента США Меланія Трамп повернулася в Білий дім після перенесеної операції на нирках. Про це повідомляє американський телеканал CBS.
Перша леді США повернулася до Білого дому 19 травня вранці.
Меланія Трамп відновлюється після операції, перебуває у гарному настрої.
Як повідомив директор з комунікацій офісу першої леді США Стефані Грісхам, вони отримали тисячі дзвінків і листів з побажаннями одужання Меланії Трамп. Грісхам подякувала усім доброзичливцям.
Операція пройшла успішно і без ускладнень.
Як повідомляв «Главком», перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію на нирках, яка знадобилася для лікування доброякісної пухлини. Меланія залишиться в лікарні на кілька днів.
Президент США Дональд Трамп відвідав свою дружину Меланію, якій зробили операцію на нирках у Національному військовому медичному центрі Уолтера Ріда.
Нагадаємо, нещодавно стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму.