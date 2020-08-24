Меркель закликала російську владу розслідувати отруєння Навального



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Ангела Меркель закликала російську владу розслідувати отруєння Навального Фото: EPA

Німецькі політики зазначили, що клінічні дослідження берлінської клініки «Шаріте», куди доставили Навального, підтвердили його отруєння

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та глава МЗС країни Гайко Маас зробили спільну заяву, в якій закликали російську владу провести відкрите розслідування отруєння Олексія Навального.

Про це сказано в Twitter представника німецького уряду Штефана Зайберта.

Німецькі політики зазначили, що клінічні дослідження берлінської клініки «Шаріте», куди доставили Навального, підтвердили його отруєння. Тому вони вимагають від влади Росії встановити та притягнути до відповідальності всіх причетних до отруєння Навального.

«Беручи до уваги помітну роль пана Навального серед політичної опозиції в Росії, влада повинна розслідувати цей злочин до останньої деталі – і на основі повної прозорості», – сказано в заяві.

Меркель та Маас додали, що необхідно встановити і покарати відповідальних.

Керівники ФРН також висловили надію на те, що Навальний зможе повністю видужати.

Також сьогодні уряд Німеччини заявив, що російського опозиціонера Олексія Навального з «великою імовірністю» отруїли, тому він потребує особистої охорони.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.