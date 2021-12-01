Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим

Зустрічі Блінкена з Кулебою та Лавровим будуть проведені окремо

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч із міністрами закордонних справ України Дмитром Кулебою та РФ Сергієм Лавровим на полях міністерської зустрічі країн-членів ОБСЄ у четвер, 2 грудня, у Стокгольмі (Швеція). Про це повідомляє Bloomberg.

За словами представника американського відомства, зустрічі Блінкена з Кулебою та Лавровим будуть проведені окремо.

Зазначається, що це буде перший прямий контакт між очільниками зовнішніх відомств США та РФ за останні кілька тижнів на тлі новин, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у зустрічі глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ 2-3 грудня в Стокгольмі.

До слова, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

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