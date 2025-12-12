«Ми у відеогрі Бога»: Маск визнав, що він більше не атеїст

Ілон Маск: Люди можуть перебувати у гігантській комп'ютерній симуляції

Американський мільярдер, генеральний директор SpaceX та Tesla Ілон Маск оприлюднив нові погляди на природу Всесвіту та своє ставлення до віри. В інтерв'ю у подкасті The Katie Miller Маск заявив, що він більше не є атеїстом і вважає, що все людство може перебувати у гігантській комп'ютерній симуляції, якою керує вища сила, яку він називає Богом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на dailymail.co.uk.

Маск зізнався, що раніше був «дурнем, який не цінував глибоку мудрість» вчення Ісуса. Він підкреслив, що високо цінує християнські постулати про любов, доброту та мудрість. «Бог – творець. Я вірю, що цей Всесвіт виник із чогось», – заявив Маск, підкреслюючи свою віру у першопричину всього сущого.



Мільярдер, відомий своєю теорією про ймовірність того, що ми живемо у симуляції, тепер поєднав її з релігійним поглядом. Він припустив, що Бог, ймовірно, запускає «відеогру», в якій ми всі є гравцями.

Маск також застосував до своєї теорії принцип Дарвіна (виживання найсильніших): «Якщо застосувати Дарвіна до теорії симуляції, то триватимуть лише найцікавіші симуляції. Отже, найбільш цікавий результат є найбільш ймовірним, тому що альтернативи – це знищення. Тож, насправді, у нас одна мета. Робити це цікавим», – пояснив Маск.

Таким чином, на думку Маска, головна мета людства полягає у тому, щоб забезпечити безперервність «гри», роблячи її максимально захопливою.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити Європейський Союз і повернути суверенітет країнам блоку. Допис Маска з’явився наступного дня після того, як Єврокомісія оштрафувала його соцмережу X на 120 млн євро. Єврокомісія заявила, що соцмережа вводить користувачів в оману «синьою галочкою», бо будь-хто може купити статус «перевіреного», хоча компанія не перевіряє такі акаунти. Саме це й стало підставою для штрафу.