У США розформували Департамент ефективності уряду, який створив Ілон Маск

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У США розформували Департамент ефективності уряду, який створив Ілон Маск
Трамп і його адміністрація публічно сигналізували про зникнення DOGE з літа 2025 року
Припинення роботи DOGE відбулось на вісім місяців раніше запланованого строку

Департамент ефективності державного апарату (DOGE), створений адміністрацією Дональда Трампа під керівництвом Ілона Маска, фактично припинив роботу. Як пише «Главком», про це повідомляє Reuters.

В Управлінні кадрової служби США заявили, що такої структури, як DOGE, «не існує». Директор Управління Скотт Купор сказав Reuters, що Департамент більше не є «централізованою структурою».

Припинення роботи DOGE відбулось на вісім місяців раніше запланованого строку, пише Reuters: президент США раніше підписав указ, згідно з яким Департамент мав проіснувати до липня 2026 року.

Тим не менш, Трамп і його адміністрація публічно сигналізували про зникнення DOGE з літа 2025 року, говорячи про відомство у минулому часі.

Кілька ключових співробітників Департаменту ефективності державного апарату продовжили роботу в Білому домі на інших посадах, додає Reuters. Функції DOGE частково перебрало на себе Управління кадрової служби.

Департамент ефективності держапарату був створений у січні з метою швидко скоротити федеральні агентства, зменшити їхні бюджети або переорієнтувати роботу на пріоритети Трампа.

Структура була створена під Ілона Маска, який активно допомагав Трампу під час передвиборчої кампанії. Але Маск доволі швидко пішов з адміністрації, а потім вступив з президентом США у публічний конфлікт.

Раніше перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск аналога Департаменту ефективності уряду США (DOGE) в Україні.

Раніше повідомлялося, що діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США.

Теги: міністр Ілон Маск президент конфлікт Дональд Трамп

